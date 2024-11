Kvízy nejsou jen zábavou, se kterou lze vyplnit chvíle nudy a nicnedělání. Kvízy jsou způsobem, jakým si můžeme ověřit znalosti z nejrůznějších oborů a popřípadě něco změnit. Ověřit si to můžete s naším kvízem, který dá zatopit skoro každému.

Test pro sedmáky

Kde kdo si pamatuje, jak s aktovkou na zádech chodil do školy a učil se nejrůznějším předmětům. Málokdo z nás si ale vědomosti nabyté na základní škole v dospělosti skutečně pamatuje.

Český jazyk, matematika, přírodověda nebo vlastivěda, to všechno byly předměty, jejichž učivo jsme jako čtvrťáci museli ovládat. Tehdy se nám zdálo náročné.

I dnes máme problém vzpomenout si na byť je základní vědomosti z těchto předmětů, které bychom si ale pamatovat měli. Můžeme jimi dokonale prověřit paměť a zároveň schopnost logického uvažování.

Sedmá třída je pro každého žáka jakýmsi přelomem, během kterého začíná pomalu pronikat do náročnější sféry učiva. Právě to následně tvoří skutečný základ jeho vzdělání.

Díky učivo na základní škole každý žák prochází osobnostním růstem. Výuka není pouze o čtení a učení se psát a počítat, jde o to hledat ve všem, co se učíme, jistý smysl.

Jaké jsou vaše vědomosti?

Ve čtvrté třídě si žáci prohlubují již získané znalosti. Zároveň se učí porozumět textu, počítat složitější matematické příklady a nacházet v nich potřebnou logiku.

Zároveň pronikají do tajů přírodních věd a k českému jazyku jako své rodné řeči většinou přibírají jeden cizí jazyk, jehož znalost si rovněž osvojují.

Pro většinu z nich je to anglický nebo německý jazyk, žáci se však mohou učit také jazyku francouzskému.

Učí se kritickému myšlení, díky kterému jsou schopní jasně formulovat nejen své myšlenky, ale také zastávat názor, za kterým si stojí. Kromě porozumění textu se žáci 7. tříd učí text svými slovy interpretovat.

Jen tak učitel během výuky může zjistit, že žáci textu skutečně porozuměli. V matematice se kromě klasického sčítání, odčítání, násobení a dělení začíná pracovat s vyššími čísly.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co všechno si z učiva 7. třídy základní školy pamatujete? Pokud nevíte a rádi byste to zjistili, můžete si vyzkoušet náš kvíz. Ten je plný otázek učiva, kterému se žáci tohoto ročníku učí. Předem vás však musíme upozornit, že snadné to nebude. Troufnete si na to?

