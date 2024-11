Evropu čeká výrazná změna počasí, kterou přinese příliv arktického vzduchu ze severu. Meteorologové varují před silnými dešti, hustým sněžením, prudkým větrem i námrazou. Řidiči, již dosud odkládali přezutí pneumatik, by tak neměli otálet.

Nad starým kontinentem několik týdnů vládla tzv. blokující tlaková výše, díky níž jsme se mohli radovat ze stabilního, převážně suchého a relativně teplého počasí. Jak ale naznačují předpovědi, babí léto je definitivně pryč. V nadcházejících dnech můžeme očekávat pravý opak.

Důvodem je chladný vzduch z Arktidy, díky němuž se nad Evropu vytvoří rozsáhlá tlaková níže, způsobující oblačnost, srážky a bouřkový systém.

Vánice a chlad

Výrazný pokles teplot a přechod frontálního systému můžeme nad naší domovinou očekávat již v týdnu od 18. listopadu. I přestože tlaková níže bude ovlivňovat především Švédsko a Finsko, chladný a vlhký vzduch zasáhne i Česko.

V nadcházejících čtyřech týdnech bychom se tak měli připravit na výrazný pokles teplot, jež v nočních hodinách dosáhnout kolem minus 2 °C. Přes den by se rtuť teploměru měla pohybovat od plus 2 do 5 °C.

Zdroj: Youtube

Numerické modely navíc naznačují, že frontální systém přinese již ke konci tohoto týdne do západní Evropy, Alp a na Balkán čerstvý sníh. V nižších polohách může padat déšť se sněhem. To povede k námraze.

Zima 2024/2025

Jak dlouho sněhová nadílka vydrží, není zatím jasné. Rozšířená předpověď European Centre for Medium-Range Weather Forecasts naznačuje, že na přelomu listopadu a prosince se opět objeví změny v tlaku. Zatímco nad východem a západem Evropy bude panovat vysoký tlak, ve střední se objevuje potenciální oblast nízkého tlaku.

Obecně tak můžeme očekávat oblačnost, pokles teplot, silný vítr a vyšší pravděpodobnost srážek.

Se stabilnější sněhovou pokrývkou ale meteorologové počítají až v lednu a únoru. I přestože modely ukazují, že jí bude letos podprůměrně, západní Alpy se mohou těšit na výjimku. Sněžit zde má prý nad normálem.

Odborníci upozorňují, že dlouhodobé vyhlídky na zimní sezónu 2024/2025 jsou zatím jen předběžné. S větší přesností se dá predikovat pouze počasí na čtyři týdny dopředu. Co nám letošní zima přinese, je tedy stále nejasné.

Zdroje: www.techsvet.cz, www.severe-weather.eu, www.onthesnow.co.uk, www.severe-weather.eu, www.chmi.cz