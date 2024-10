Externí autor 12. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Těšíte se na zimu a sníh? Otázkou je, jestli nějaký bude a taky, kde nasněží. Sice nám do zimy ještě pár týdnů chybí, ale meteorologové už přišli s prvními odhady. Podívejte se, co říká předpověď sněžení pro zimu 2024/2025.

Předpovědi sněhových srážek na zimu 2024/2025 vycházejí ze zatím slabé La Niña, tedy chladné fáze ENSO, což je zkrácené označení tzv. El Niño – jižní oscilace, která se nyní začíná objevovat v Pacifiku a připravuje se na zimu. Podívejte se na první předpovědi a trendy sněhových srážek pro nadcházející zimní sezónu.

Globální sezónní vliv počasí

Jev ENSO je spojen s pásmem teplé oceánské vody a vzniká ve středním a východním rovníkovém Pacifiku. Střídá se v něm teplá a studená fáze a ke změně obvykle dochází každé 1-3 roky. Teplá fáze se nazývá El Niño, studená fáze La Niña. Fáze ENSO významně ovlivňují tropické srážky, tlakové vzorce a komplexní dynamiku mezi oceánem a atmosférou.

Změnou cirkulace ENSO významně ovlivňuje tropické srážky a tlakové vzorce a mění systém zpětné vazby atmosféra-oceán. Tento systém zpětné vazby šíří vliv ENSO globálně, zejména zimní teploty a vzorce sněžení. Podle předpovědi budou podmínky pro La Niña pokračovat i na podzim a v zimě. Na začátku příštího roku se očekává oslabení La Niña s přechodem do neutrální fáze.

Jak ovlivní La Niña zimu 2024/2025

Evropa se sice nachází daleko od zdroje této studené fáze, takže zcela konkrétní vliv na počasí v Evropě nemá, ale to neznamená, že ho alespoň zčásti neovlivňuje. Jde o to, že La Niña sice mění počasí globálně, ale kromě přímého ovlivnění Severní Ameriky je v Evropě třeba počítat i s řadou dalších faktorů, které promlouvají do počasí nad starým kontinentem.

Sněhové předpovědi pro zimu podle ECMWF

Pod zkratkou ECMWF se skrývá Evropské centrum pro střednědobé předpovědi počasí, což je nezávislá mezinárodní organizace se sídlem v anglickém Readingu, ve které se sdružují evropské meteorologické služby. Tento nejpoužívanější a nejuznávanější systém sezónních předpovědí ale nejspíš nadšené lyžaře zklame.

Obecná předpověď naznačuje spíš podprůměrné sněžení. Kvůli vlivu místního tlakového systému na severu se však nad Skandinávií očekává více sněžení než obvykle. Listopadová předpověď ale ukazuje, že ve zbytku Evropy se příliš sněhu nedočkáme. Malou výjimkou pak budou Alpy a severní Balkán.

V prosinci to nebude lepší, na většině kontinentu bude sněžit méně než obvykle, takže to opět vypadá na Vánoce na blátě. Lépe na tom budou opět Alpy a severní Skandinávie. Ani lednová předpověď milovníkům sněhu moc radosti neudělá. Zdá se, že na velké části kontinentu nasněží jen minimálně. Jenže, pravděpodobně kvůli anomálii vysokého tlaku na severozápadě, se očekávají oblasti většího množství sněhu na jihovýchodě.

Sněhové předpovědi podle UKMO

Pokud jde o předpověď počasí, je dobré používat více předpovědních modelů. Dalším známým je takzvaný UKMO model, který vyvinula Met Office Spojeného království. Ten je známý pro své vysoce přesné předpovědi pro lokalizované oblasti. Navíc zlepšuje schopnost předpovědi extrémního počasí. I v tomto případě ze sezónního průměru vychází minimum sněhových srážek, což se shoduje s výše uvedeným informacemi od ECMWF. Na většině kontinentu by tedy mělo sněžit méně než normálně, s výjimkou některých severních částí Evropy. V rámci listopadové předpovědi to ve zbytku Evropy vypadá na sněhový podprůměr.

Ani prosincová předpověď sněhových srážek neukazuje žádné výrazné zlepšení, kromě obvyklých vyšších nadmořských výšek v severních částech a malé oblasti v jižních Alpách a na jihovýchodě. Žádné zásadní změny se nepředpokládají na evropském kontinentu ani v lednu. Potenciál sněžení se podle předpovědi zvyšuje od severovýchodu a izolovaných oblastí přes centrální části. Celkově se oba modely shodují na slabém sněžení nad Evropou, kromě severních oblastí a některých centrálních částí kolem Alp.

Zdroje: www.meteosource.com, www.mzp.cz, www.severe-weather.eu, www.meteobalkans.com