Loni to bylo 40 let, kdy měl premiéru film o studentech gymplu na lyžařském výcviku, v němž se „machři“ snaží oslnit své spolužačky „sněženky“ (nejen) bravurním ovládáním lyží, kterému je učí lyžařský instruktor Vláďa Brťka alias Prťka. Jeho představitel se v pokračování „po 25 letech“ už neobjevil.

Kam zmizel Prťka?

Jednoduše by se dalo říct, že do černočerné tmy divadla. Jeho představitele jsme nejspíš mohli vídat na obrazovkách či v kinech i dál. Herecké profese ve filmu se ale vzdal. Nechtěl čekat u telefonu, jako učitel lyžování v nezapomenutelné scénce „Vydrž Prťka, vydrž…“, řečeno obrazným přirovnáním, aby mu někdo nabídnul roli. A tak se vydal jiným směrem. Takovým, který si může určit sám.

close info YouTube zoom_in Vláďa Brťka s Marikou, dcerou přísného profesora Kardy

Pohledného zkušeného lyžaře hrál Pavel Marek. Narodil se do herecké rodiny dne 5. července 1956 v Olomouci. Nebo spíš hudební. Maminka byla baletka, tatínek houslista a hrál v divadelním orchestru. První potlesk z hlediště Pavel slyšel, když mu bylo šest let, protože byl, coby dítě rodičů od divadla, obsazován do dětských rolí. Později jako náctiletý hrál v úspěšném ochotnickém souboru, který vystupoval po celé republice. Po gymnázium vystudoval DAMU. Roli ve Sněženkách a machrech ale získal v „řádném“ konkurzu.

Do černé tmy

Krátce před dokončením studií stál u založení avantgardního divadla Ve stanu, jehož představení neprocházela tehdejší cenzurou, a po krátké době muselo jeho jeviště ztichnout. I to hrálo roli na Markově cestě za hledáním jiného uměleckého vyjádření. Už v té době začal uvažovat o tzv. skryté jevištní řeči prostřednictvím jinotajů či řeči beze slov. Po „Sněženkách“ zmizel do černého divadla Pan Optikum, které založil. V něm nebyl jen herec. Začal psát scénáře, režírovat a vymýšlet jevištní triky. Kromě toho ještě hrál v zájezdovém divadle s názvem Pradivadlo, ale to už se herectví vzdaloval a začal se prosazovat na té „své cestě“.

close info Facebook zoom_in National Black Light Theatre Prague, Pavel Marek uprostřed

Zprvu jako spoluzakladatel divadla Ta Fantastika, ve kterém působil v letech 1991 až 2002 jako producent, umělecký ředitel, scénárista a režisér. Později se jeho multivizuální představení dostala na prestižní zahraniční jeviště, jako producent začal spolupracovat na muzikálech (Krysař; Johanka z Arku; Olympic, aneb jak se lítá vzhůru…), triky a jevištní efekty vytvořil k dalším muzikálům.

Ověnčen vavříny

Jméno Pavla Marka je spojené s produkční společností Fantasy Production, kterou založil na přelomu roku 2002 a 2003 s cílem vytvořit partu umělecky a organizačně schopnou zajistit „vývoz“ českých produkcí do zahraničí a přilákat zahraniční projekty. To vedlo k úzké spolupráci s americkou společností CAMI, na jejíž popud založil jedinečné černé divadlo National Black Light Theatre Prague. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a jeho Gulliver získal cenu za nejlepší „fantasy“ představení na světovém festivalu divadel v Edinburghu. A přicházely další ceny, další vavříny…

close info Profimedia zoom_in National Black Light Theatre Prague

Aniž by čekal, zda se v herectví prosadí, vyrazil na cestu, na jejímž počátku bylo hledání jiného jevištního jazyka, způsobu, kterým by divákům vyprávěl příběh beze slova. Našel ho. Na pozadí černého divadla jej vyprávějí tanečníci, akrobaté, dokresluje hudba a zvláštní efekty. Beze slova tak „sněženko-machrový“ lyžař se svými audiovizuálními projekty dobyl svět.

close info Archiv zoom_in Pavel Marek přešel od herectví k audiovizuálním projektům

