Jarouš M Komořanský 10. 10. 2023 10:29 clock 3 minuty video

Analýza DNA poodhaluje pravou identitu yettiho. Výzkum odhalil, že „yettim“ by mohl být 40 tisíc let starý himálajský medvěd. Vědci totiž odebrali DNA z mumie yettiho staré 40 let. Výsledky byly překvapivé.

Profesor genetiky na Oxfordské univerzitě Bryan Sykes provedl v průlomové studii analýzu DNA vzorků chlupů, které byly přisuzovány nepolapitelnému yettimu, známému také jako sněžný muž. Výsledky byly zveřejněny v roce 2013 a ohromily svět: yetti podle Sykese nebyl mýtickým tvorem, ale potomkem dávného ledního medvěda. Na jednu z teorií se podívejte zde: Zdroj: Youtube Yetti a lední medvěd? Sykes porovnal DNA dvou himálajských zvířat, která místní obyvatelé považovali za yettiho, s databází zvířecích genomů. Vzorky se překvapivě shodovaly s genetickým otiskem čelisti starobylého ledního medvěda nalezené v norské Arktidě, který pochází z doby před nejméně 40 000 lety. Ačkoli vědci o existenci yettiho spekulovali již řadu let, tyto výsledky nabízejí konkrétní důkazy. Sykesova studie, která vzbudila mezinárodní pozornost, zahrnovala testy DNA na vzorcích chlupů dvou neidentifikovaných zvířat - jednoho z indického Ladaku a druhého z Bhútánu. Sykes tvrdil, že se stoprocentně shoduje s čelistí starověkého ledního medvěda nalezenou v Norsku. Studie naznačovala, že v Himálaji mohl vzniknout kříženec ledního medvěda a medvěda hnědého. close Magazín Toto video vyvolalo hysterii: Dron natočil záhadného tvora. Vypadá jako Yetti a asi nejde o podvrh Modernější výzkum pak Sykesovu teorii zase zpochybnil Nový výzkum však Sykesovy závěry zpochybňuje. Vědci Ceiridwen Edwardsová a Ross Barnett po opětovné analýze stejných dat tvrdí, že chlupy připisované yettimu ve skutečnosti patří medvědovi himálajskému, poddruhu medvěda hnědého. Jejich výzkum, publikovaný v časopise Royal Society, je v rozporu se Sykesovými závěry. Edwards a Barnett tvrdí, že Sykes chybně přiřadil DNA k pleistocénnímu lednímu medvědovi namísto moderního. Tvrdí, že za legendou o yettim stojí himálajský medvěd, vzácný druh medvěda hnědého. Tento poddruh žije v odlehlých horských oblastech Pákistánu, Nepálu, Tibetu, Bhútánu a Indie, které jsou často spojovány s mýtem o yettim. Na další video se podívejte zde: Zdroj: Youtube Záhada yettiho stále nerozluštěna I když tento nedávný výzkum zpochybňuje teorii ledního medvěda, záhada sněžného muže přetrvává. Vědci i nadšenci pokračují v pátrání po odhalení pravdy o tomto legendárním tvorovi a zkoumají Himálaje, aby našli stopy a nové důkazy. Záhada yettiho, která po celé generace vzbuzuje fantazii, zůstává nevyřešena a svět je v očekávání dalších odhalení. close Magazín Podivný příběh muže, kterého unesl Yetti. Albert Ostman zcela zmátl vědecký svět Výše zmíněné výzkumy tedy do záhady vnesly jasno jen částečně… Zdroje: www.news24.com, www.bbc.com

