14. 3. 2024

Snídaně je podle mnoha odborníků zásadním jídlem dne a neměla by být vynechávána. To, co si k snídani dáte, závisí na vaší chuti. Někdo má rád sladké, jiný slané. Ale věděli jste, že správně poskládanou snídaní lze bojovat proti demenci?

Odhalme tajemství, jak zahájit den nejlepší snídaní, která zabrání předčasné demenci. Přečtěte si, co doporučují špičkoví neurologové k rannímu jídlu, abyste podpořili zdraví mozku a udrželi si ostré kognitivní funkce. Snídaně s nádechem Středomoří Začít den správnou snídaní může znamenat víc než jen zahnat ranní hlad – může to být také aktivní krok k udržení zdraví mozku a potenciální prevence předčasné demence. Neurologové poukazují na středomořskou stravu jako na vzor ideální snídaně, která je bohatá na živiny důležité pro kognitivní funkce. close info OlgaBombologna / Shutterstock / OlgaBombologna / Shutterstock zoom_in Pomazánku z avokáda máte hotovou raz dva. Přidejte vajíčko a užijte si báječnou snídani. Hydratace, jídlo až pak Prvním krokem je hydratace. Doporučuje se hned po probuzení vypít sklenici vlažné vody, která celkově nastartuje organismus, hydratuje jej, rozproudí metabolismus a doslova probudí mozek. Poté následuje snídaně inspirovaná středomořskou kuchyní, která zahrnuje čerstvé ovoce, zeleninu, luštěniny, celozrnné výrobky, libové bílkoviny a zdravé tuky, a to pro své pozitivní účinky na zdraví mozku. close Magazín Naši předci tisíce let v zimě snídali stále stejné jídlo. Moc dobře věděli proč. Je to zdravotní zázrak Oves a vločky Oves, v našem případě v podobě vloček anebo pečiva, je hvězdnou snídaní plnou vlákniny a antioxidantů. V kombinaci s bobulovitým ovocem, zejména borůvkami známými pro své kognitivní účinky, a ořechy se zdravými tuky tvoří účinnou kombinaci, která podporuje mozkové funkce a celkové zdraví. Jogurty, klidně i s ořechy Jogurt nebo tvaroh doplněný o ořechy nebo bobulovité ovoce nabízí kombinaci bílkovin, probiotik a antioxidantů. Volba variant s nízkým obsahem cukru vám zajistí, že získáte výhody bez rizika přidaných cukrů, které mohou negativně ovlivnit kognitivní zdraví. Zařazením ořechů – pekanových ořechů nebo mandlí – do snídaně, získáte křupavý zdroj antioxidantů a zdravých tuků, které jsou nezbytné pro zdraví mozku a kognitivní funkce. Můžete je přidávat do cereálií, jogurtů nebo si je vychutnávat samostatně. Podívejte se na video: Zdroj: Youtube Vejce – kombinujte se zeleninou Vejce, zvláště pokud jsou připravena se zeleninou na olivovém oleji, poskytují vysoce kvalitní zdroj bílkovin spolu se základními živinami, a to navzdory diskusím o obsahu cholesterolu. Zařazení listové zeleniny dodá životně důležité vitamíny a minerály, které podporují zdraví mozku. Nebojte se lososa Losos, bohatý zdroj omega-3 mastných kyselin, je ideální k snídani, ať už s celozrnným toastem, avokádem nebo obojím, a dodává mozku esenciální tuky, které pomáhají udržovat zdravé mozkové buňky a snižovat záněty. Celozrnné obiloviny a pečivo Dalším základem snídaně pro zdraví mozku jsou celozrnné obiloviny, které dodávají stabilní energii a vlákninu. Ve spojení se zdroji bílkovin a zdravými tuky pomáhají udržovat kognitivní funkce a předcházet úpadku duševních schopností. close info beats1 / Shutterstock / beats1 / Shutterstock zoom_in Chléb by měl být celozrnný s co nejnižším obsahem sacharidů a zbytečných kalorií Ovoce, zejména bobule a avokádo Bobulovité ovoce není jen pro chuť; jeho vysoký obsah antioxidantů má zásadní význam pro zdraví mozku, protože pomáhá udržovat komunikaci mezi mozkovými buňkami a snižovat záněty a oxidační stres. Avokádo, bohaté na mononenasycené tuky, přispívá ke zdravému prokrvení, což je zásadní faktor pro zdravý mozek, a proto je skvělým doplňkem každé snídaně. close Magazín Nalijte vejce do cedníku a čekejte, co se stane. Snídaňový trik našich babiček budete už dělat pořád video Káva není na škodu Mírná konzumace kávy může být prospěšná, protože nabízí antioxidanty, a díky svým stimulačním účinkům potenciálně snižuje riziko vzniku kognitivních problémů včetně demence. Vyvážená snídaně, která odpovídá zásadám středomořské stravy, není jen o výživě těla, ale také o posílení mozku proti stárnutí a demenci. Kombinace hydratace, antioxidantů, zdravých tuků a celozrnných výrobků může pozitivně ovlivnit kognitivní zdraví během celého dne. Čím dříve změníte jídelníček, tím lépe. Ideálně už ve středním veku. Snídaně bohatá na potraviny podporující mozek může být chutným a účinným způsobem boje proti předčasné demenci. Zařazení potravin doporučených neurology do ranního jídla může významně přispět k dlouhodobému kognitivnímu zdraví a dokazuje, že dobrý den začíná dobrou snídaní. Zdroje: www.today.com, parade.com, www.nytimes.com

