Televize Nova letos oslavila krásné kulatiny. Bylo jí třicet let a stejně, jako samotná televize, slavila toto výročí i Snídaně, která je oblíbenou ranní diváckou kratochvílí. Za tu to dobu se v moderátorských dvojicích protočila řada jmen. Vybavíte si všechny tváře, které jsou na fotografii?

Člověk by musel hodně zapátrat v paměti, aby dal dohromady jména všech moderátorů, kteří se v roli snídaňových bavičů vystřídali. Na téhle retro fotografii můžete vidět alespoň hrstku těch, kteří úspěšnou komerční televizí prošli.

Jak je vidno, hodně z nich se posunulo, ať už co se vzhledu týká, a nebo i jejich kariéry. Přeci jenom se ale najde jedna osoba, která ve své „funkci“ setrvala dodnes. I když s nějakou tou pauzou.

Staronoví kolegové Dana a Honza

Pojďme si společně připomenout alespoň jména některých z nich a povědět si, co dnes dělají a jak vypadají. Začněme u dámy, kterou vidíte vlevo úplně vzadu. Je to právě ona, která se dodnes ráno v televizi objevuje a lidem zpříjemňuje start do jejich dne.

Johana Mádra s Ondřejem Havlem, kteří Snídani moderují dnes, totiž doplnilo vedení Novy o další hvězdný pár.

„Rozšíření moderátorského týmu jde ruku v ruce s dramaturgickými změnami, které jsme ve vysílání Snídaně v poslední době udělali. Reagujeme na komentáře našich diváků, ptáme se jich, co je baví a co od našeho pořadu očekávají. Znovu jsme zavedli moderátory dedikované na Ranní Televizní noviny a Sport. A nyní přidáváme i v týdnu Danu s Honzou, kteří jsou u našich diváků velmi oblíbení,“ přiblížila onu změnu vedoucí snídaňového vysílání Samira Al Ali.

„Dana a Honza” jsou samozřejmě herečtí kolegové Dana Morávková a Jan Čenský. Tihle dva se spolu už něco namoderovali, nicméně právě po výše zmíněných provedených dramaturgických změnách se z Víkendové snídaně přesunuli na tu „všední”.

Stříhání vlasů v přímém přenosu

Dalším, kdo si tímto „postem” prošel a něco si na Nově vskutku zažil, byl muž vpravo uprostřed. Na fotce z roku 1995 má ještě dlouhé vlasy, dnes ho známe již jako holohlavého.

„Nedávno jsem si vybavil záběry, kdy mi stříhali vlasy. Bude to asi 26 let. Vůbec jsem netušil, že to existuje. Koukal jsem na to se zájmem, to je pravda. Stříhali mě během živého vysílání," zavzpomínal moderátor, který se v ranním vysílání objevoval ještě donedávna.

Holohlavý sympaťák není nikdo jiný než Pavel Svoboda.

Dalšími, které nejspíš na fotce poznáte je dvojice úplně dole. Kromě toho, že spolu moderovali, tvořili pár i v soukromém životě. Jde o Slávka Bouru a Markétu Mayerovou, kteří neměli „na triku” jen Snídani s Novou, ale také další populární pořady jako třeba Rande nebo Vabank.

Skuteční pamětníci nezapomenou ani na Aleše Hámu s Nicol Lenertovou, Michaelu Dolinovou a Vítka Havliše, Lucii Výbornou, která byla jednou z partnerek výše zmíněného Pavla Svobody, Kateřinu Kairu Hrachovcovou, která byla také s Havlišem nebo Kristýnu Kloubkovou, která se díky Snídani dostala až do hlavní večerní zpravodajské relace.

