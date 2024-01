close info Shutterstock

29. 1. 2024

Také se vám někdy jistě stalo, že se ráno probudíte doslova jako zpráskaný pes. Bolí vás záda, klouby a nejraději byste zase zalezli zpátky do postele. Pak by vás mohlo zajímat, že existují optimální spánkové polohy pro zmírnění bolesti zad. Stačí si jen dávat pozor na to, jak spíme.

Řešení bolesti zad však kromě vhodné spánkové polohy vyžaduje komplexní přístup. Odborníci zdůrazňují význam vhodné matrace a polštáře. Špatná matrace, kterou je obvykle třeba každých sedm let vyměnit, může přispívat k bolestem zad. Stejně tak je zásadní výběr správného polštáře s ohledem na polohu při spánku. Například osobám spícím na zádech prospívá polštář pod koleny, zatímco osoby spící na břiše mohou potřebovat polštář pod podbřiškem. close info shutterstock zoom_in Ideální je poloha na boku. Pomoci si můžete i polštářem Jak správně vybrat matraci? Výběr vhodné matrace zahrnuje zohlednění faktorů, jako je výška, hmotnost, preferovaná poloha při spánku a zdravotní problémy. Odborníci doporučují vyhnout se příliš měkkým matracím, které neposkytují dostatečnou oporu páteře. Doporučují se ortopedické matrace, stejně jako polštáře. Na inspirativní video se podívejte zde: Zdroj: Youtube Jak spát, aby záda nebolela? Při snaze o kvalitní noční odpočinek se často podceňuje význam polohy při spánku. Výzkumy naznačují přímou souvislost mezi spánkovými polohami a bolestmi zad, což přimělo odborníky k odhalení cenných poznatků. Odborník na držení těla při spánku James Leinhardt, zakladatel společnosti, která vyrábí matrace a polštáře, se nedávno ve videu na TikToku podělil o tři spánkové polohy, které jsou nejen prospěšné pro zdraví páteře, ale také slibné pro vztahy. close info Roman Samborskyi / Shutterstock zoom_in Zdravý spánek nás nabije na celý den Vyzkoušejte snílka Leinhardt představuje polohu Snílek, při které se spí na boku a polštář je strategicky umístěn mezi koleny. Podobně je doporučeno spát i těhotným ženám a slouží k tomu polštář „náhradní manžel“. Tato poloha udržuje ramena, kyčle, kolena a kotníky v rovině pro rovnou páteř. Leinhardt tvrdí, že tato poloha nejen podporuje zdraví páteře, ale také spouští uvolňování oxytocinu, což zvyšuje sbližování párů. Poznamenává: „Dejte mi polštář mezi kolena a kotníky a já teď můžu svou paničku objímat, takže nejenže bude mít prospěch z objetí, které tak miluje, ale také se v ní rozproudí uklidňující chemická látka oxytocin.“ close Magazín Zdravé potraviny, které nesmíte jíst na noc, jinak se nevyspíte. Většina lidi to vůbec netuší a pak trpí video Je libo Snílek zády k sobě? Podobně jako Snílek, i Snílek zády k sobě spočívá v tom, že oba partneři spí na boku, čelem ven a zády k sobě. Doktor Leinhardt navrhuje tuto polohu jako ideální volbu po neshodách a vtipně zdůrazňuje, že tuto polohu využívá hlavně po konfliktech s manželkou. Spánková poloha poskytuje osobní prostor a zároveň zachovává výhody neutrálního odpočinku páteře. close Magazín Na jakém boku spíte: Pokud na pravém, měli byste zbystřit! Může si prohloubit závažné zdravotní problémy video Voják Poloha na vojáka spočívá v lehu na zádech s rukama v bok. Leinhardt opět doporučuje umístit pod kolena polštář, aby se podpořilo zdraví páteře. Dále navrhuje, aby se páry držely za ruce pro větší intimitu. Tato poloha je označována jako lék na bolesti zad i na zdraví ve vztahu. Vliv polohy při spánku na bolesti zad Odborníci rozdělují spací polohy do čtyř kategorií: na zádech, na boku, na břiše a poloha plodu. Spaní na zádech se obecně doporučuje pro zachování přirozeného zakřivení páteře. Spaní na boku je považováno za neutrální, ale vyžaduje správnou podporu polštářem. Spaní na břiše se nedoporučuje kvůli zatížení krku a páteře, zatímco poloha plodu je kompromisem, i když se doporučuje střídat strany. close info Profimedia zoom_in Nahota je pro zdravý spánek velmi prospěšná Dosažení kvalitního spánku, zejména u osob, které se potýkají s bolestmi zad, vyžaduje věnovat pozornost polohám při spánku a výběru matrace. Leinhardtovy doporučené polohy přidávají do rovnice vztahový aspekt a zdůrazňují, že cesta ke zdravým zádům se může prolínat s podporou intimních vztahů. Ačkoli spánkové polohy hrají zásadní roli, pro komplexní přístup k léčbě bolestí zad zůstává nejdůležitější konzultace s odborníky na zdravotní péči. Jak Leinhardt výstižně uzavírá: „Skutečným viníkem nemusí být ani tak spánek, jako každodenní aktivita nebo její nedostatek.“ Zdroje: nypost.com, www.onlinefitness.cz, materasso.cz

