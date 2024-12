Snímek delfína zachyceného na povrchu Jupiteru sondou NASA Juno

info NASA, Juno, SwRI, MSSS; Processing: Gerald Eichstdt & Avi Solomon

Lenka Bělská 13. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Sonda Juno zkoumá největší planetu sluneční soustavy Jupiter již osm let. Za tu dobu přinesla řadu významných objevů. Přesto je to něco jiného, co stále uchvacuje nejen odborníky, ale i miliony lidí po celém světě. Snímky oběžnice, připomínající mistrovská díla vytvořená technikou akvarelu.

