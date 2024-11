Externí autor 26. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Film Postřižiny patří k legendám české kinematografie. Velký podíl na tom má herečka Magda Vášáryová, která na plátně všechny ohromila svými půvaby. Nejeden muž se při sledování určitě zasnil, jaké by bylo, kdyby měl podobně krásnou ženu doma. Při pohledu na snímky z filmu se jistě není čemu divit.

Komedie Postřižiny vznikla na motivy povídky spisovatele Bohumila Hrabala. Režie se zhostil v roce 1980 Jiří Menzel, který odvedl výbornou práci. Příběh ředitele nymburského pivovaru a jeho rozpustilé choti Maryšky se zapsal do srdcí diváků.

Jiří Menzel chtěl původně do role Maryšky obsadit Libuši Šafránkovou, pak si ale usmyslel, že by to měla být právě Magda Vášáryová.

„Tu roli jsem dostala, protože jsme se jednou potkali s Jirkou Menzelem a on mě pozval na oběd. Když viděl, s jakou chutí jím velkou porci, přestože jsem hubená, začal bojovat, abych mohla hrát tu roli. Všichni tvrdili, že hraju jen ty tragické postavy, že nemůžu být plnokrevná Máří, on argumentoval: ,Já ji viděl, jak jedla!‘ Asi půl roku trvalo, než mě prosadil,” popsala herečka pro Seznam Zprávy.

Na natáčení nosila paruky

Ve studiu se na jeho myšlenku obsazení hlavní role příliš netvářili, protože Vášáryová byla ze Slovenska a v době plánovaného natáčení měla mít mnoho dalších pracovních povinností. Nakonec si ale Menzel svůj záměr vybojoval.

Jedním z ústředních témat filmu jsou dlouhé vlasy paní sládkové. Herečka ale ve skutečnosti nosila vlasy zastřižené na mikádo, a tak pro účely natáčení používala paruku. Těch prý v průběhu práce na Postřižinách použila celkem pět.

Během natáčení také Magda Vášáryová zjistila, že je těhotná. To bylo prý také důvodem, proč na place bez ustání jedla. Protože ale byla velmi štíhlá a kostymérky jí vybraly vhodné oblečení, na plátně to vůbec nebylo poznat.

Tajemství plného půllitru

Velké haló vyvolaly také některé její scény, ve kterých ukázala mnoho ze svých půvabů. Nejeden divák se jistě červenal, protože na Magdu Vášáryovou byla skutečně radost se podívat.

Film ukrývá mnohá tajemství. Řadu jeho fanoušků například celá léta fascinuje scéna, ve které Maryška vyrazí k holiči na kole a poté, co sesedne, se v místní hospodě potřebuje občerstvit. Vypije proto půllitr piva na ex.

Ve skutečnosti se ale jednalo o sklenici s dvojitým dnem, jejíž obsah byly zhruba dvě deci piva. Díky tomu do sebe mohla těhotná Vášáryová pivo naklopit, aniž by se skutečně opila.

Slavný komín byl ve skutečnosti maketa

Zábavné jsou také okolnosti natáčení slavné scény, ve které Maryška vyleze se strýcem Pepinem na komín. Vypadá to totiž, že se nachází ve velké výšce, to je ale pouze zdařilý trik.

Ve skutečnosti totiž maketa komína měřila pouze dva metry a aby z ní byl pěkný výhled, byla postavena na střeše JZD. Hercům tak ve skutečnosti nic nehrozilo.

A jak Magda Vášáryová na natáčení vzpomíná? Sama přiznává, že není příliš sentimentální, a tak jí Postřižiny nepřijdou na mysl příliš často.

„Pokud vzpomínám, tak na lidi, se kterými jsme se setkala. Točila jsem se spoustou starších hereček od Olgy Scheinpflugové po Květu Fialovou. Obdivovala jsem jejich úžasný smysl pro humor, jak si ze sebe uměly střílet. Byly tak senzační, že jsem si tehdy řekla, že musím být taky taková. Normální,” sdělila pro Seznam Zprávy s úsměvem.

