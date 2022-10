Dutá socha Buddhy ukrývala tisíc let děsivý artefakt. Pravdu odhalil až rentgen

Tereza Malá

Socha zlatého Buddhy skrývala mumii.

Foto: Ben Heggelman / Meander Medical Centre, Amersfoort / Universityhospital Mannheim (CC 2.0)

Představte si to překvapení, když se chystáte běžně restaurovat sochu… A uvnitř najdete mumii! Právě to se stalo při restaurování starobylé zlatě malované čínské sochy sedícího Buddhy. Odhalila tisíc let staré tajemství – v jejím vnitřku vědci našli mumifikované ostatky mnicha. Papírová soška, která má rozměry zhruba sedícího člověka a je pokryta lakem a zlatou barvou, má temnou historii.