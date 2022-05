V Egyptě našli 3000 let starou sochu. Neuvěřitelně se podobá Michaelu Jacksonovi

Foto: Profimedia

Hudební a taneční legenda, legendární kontroverzní král popu, Michael Jackson, objevitel měsíční chůze, měl dokonalou kopii. Záhadou však je, že je tato egyptská socha stará 3000 let! Ikona a pravděpodobně jeden z největších světových showmanů byl posedlý dokonalostí svého vzhledu, takže můžeme spekulovat o tom, co by asi řekl svému „starému“ dvojníkovi. Jsou si podobní jako vejce vejci.