Ježíšova socha po 300 letech vydala skryté staré tajemství. Restaurátoři ji zrentgenovali a když spatřili její zuby, zůstali v šoku. V nitru této pradávné ikonické sochy totiž nalezli skutečné lidské zuby!

Světem restaurování před deseti lety otřásl poměrně ohromující objev. Představte si starou sochu Ježíše, která byla po staletí ukrytá v poklidné mexické vesnici. Zní to obyčejně, že? Omyl! Příběh má totiž dechberoucí zvrat.

Tato zdánlivě nevinná socha po celou dobu skrývala tajemství, ze kterého až zamrazí - skutečné lidské zuby!

„Kristus trpělivosti“

Pod klidným zevnějškem "Krista trpělivosti", božské postavy zobrazující Ježíše čekajícího na ukřižování, se skrývala záhada, která vyvolala pozdvižení a u některých i mrazení v zádech. Podle Fanny Unikel Santonciniové, restaurátorky z Instituto Nacional de Antropología E Historia v Mexiku, jsou v ústech sochy zasazené pravé lidské zuby.

Při restaurování se tedy rozhodně nejednalo o typické odhalení relikvie. Zapomeňte na obvyklé výtvory ze zvířecích kostí, tyto zuby ve steré soše jsou skutečné. Unikelová, která na tento překvapivý nález narazila, vyjádřila svůj údiv: „Nejprve jsme si říkali, že to ani není možné, ale poté jsem se ujistila, že socha skrývá skutečně pravé lidské zuby.“

Aura zbožnosti v sobě skrývá osm lidských zubů

Socha Ježíše, o níž se předpokládá, že pochází ze 17. nebo 18. století, byla základním kamenem víry ve městě San Bartolo Cuautlalpan. Její bolestný výraz a vzhled potřísněný krví jí dodávají auru zbožnosti. Kdo by však tušil, že se za tímto pohledem skrývá osm kompletních lidských zubů, zachovaných v podivuhodné dokonalosti?

Rentgenové zkoumání odhalilo lidské zuby, o nichž vědci přepokládají, že všechny zuby jsou svědectvím intenzivní náboženské víry té doby. Unikelová spekuluje, že tyto zuby mohly být obětními dary motivovanými vděčností nebo touhou navázat užší spojení s božstvem.

Proč byly zuby v soše Ježíše?

Nejedná se o běžnou výstavu relikvií ani o obvyklý případ konzervace svaté sochy. Na rozdíl od kostí světců nebo uctívaných relikvií nebyly tyto zuby vystavované jako předměty úcty. Místo toho se tiše uhnízdily uvnitř sochy, až dosud skryté.

Nedělejme však ukvapené závěry o svatých relikviích. I Unikelová tuto představu rychle vyvrací: „Je to poprvé, co byly v soše nalezené lidské zuby," potvrdila. „Tyto zuby nejsou předmětem uctívaných relikvií, jsou to samotné symboly úcty.“

Když se Pán trpělivosti vrací do svého útočiště v kostele San Bartolo, zůstává těchto osm lidských zubů překvapivým svědectvím o minulé éře zbožnosti a vděčnosti. Šokující odhalení zbořilo očekávání a nově definovalo podstatu náboženských artefaktů.

