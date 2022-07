V soše Ježíše Krista se našel tajný dopis. Staré svědectví má velkou cenu

V soše Ježíše se skrývala časová schránka. Ilustrační foto

Občas se při restaurování stane cosi neočekávaného. Může se objevit například nový výjev, anebo dokonce vzkaz s poselstvím ukrytý po generace. Podobně se stalo na severu Španělska, kde byla při restauraci sochy odkryta nejstarší časová schránka v Evropě. Skrývala ji v sobě socha Ježíše Krista.

Podle historika Efréna Arroya, jenž je členem Bratrstva svatého týdne v Sotillo de la Ribera, se jedná o překvapivý a unikátní objev. Duté sochy, jako je právě socha Ježíše, v níž byl dokument skryt, nejsou obvyklými posly dobových dokumentů. "Ačkoli je obvyklé, že mnoho soch je dutých, ručně psané dokumenty se v nich příliš často nenacházejí," vysvětlil historik, který upřesnil, že v dokumentu otec Joaquín Mínguez píše o původu sochy. A nejen o něm.

V tuto chvíli není možné určit, zda je dokument pravý anebo se jedná o podvrh. Nález zatím nebyl potvrzen archeology ani historiky. Až bude možné jeho pravost potvrdit, celá časová schránka bude podrobena mnoha testům a zkouškám.

Co socha a časová schránka obsahovaly a jaký vzkaz dokument skrývá?

Poselství z roku 1777

V kostele Santa Agueda v Sotillo de la Ribera v Burgosu ve Španělsku byly restaurovány sochy. Přitom v soše Ježíše byla zcela nečekaně objevena záhadná a 300 let stará časová schránka, v níž byl schován dokument, podepsaný Joaquínem Minguezem, knězm z katedrály Burgo de Osma.

Dokument se skrýval uvnitř duté dřevěné sochy. Na první pohled restaurátory zaujal krasopis, jímž je vzkaz napsán. Dokument je doslova nakreslen pečlivým rukopisem. Obsahem dokumentu jsou oboustranně a hustě popsané dva listy papíru, které následná expertíza zasadila do roku 1777. Pokud by se pravost dokumentu potvrdila, což je předpokládáno, jednalo by se o jednu z nejstarších časových schránek v Evropě.

Význam vzkazu

Historik Efrén Arroya myslí, že účelem nalezeného a skrytého dokumentu bylo popsat, jak vypadal život v době jeho napsání.

Autor časové schránky zřejmě schránu záměrně umístil právě do sochy Ježíše, protože chtěl, aby byla objevena o stovky let později. Pokud je autorem vzkazu skutečně kněz Joaquín Mínguez, jenž je pod vzkazem i podepsán, pak tento v dokumentu vysvětluje mimo jiné i původ samotné sochy.

Podle jeho slov sochu Ježíše Krista vyřezal ze dřeva Manuel Bal, který je zároveň autorem dalších pěti soch hlavního oltáře kostela v Sotillo de la Ribera. Manuel Bal byl dle dopisu "přírodovědcem v San Bernardo de Yagüe a sousedem v Campillo, oba z tohoto biskupství v Osmě".

Kromě informací o Ježíšově soše jsou zde zaznamenány i informace o různých papežích, inkvizici, politických a hospodářských událostech, různých hrách a sportovcích i běžných nemocech, kterými lidé v té době trpěli. "Soudní dvůr je v Madridu, existuje pošta a noviny pro zprávy, existuje inkvizice, pro kterou se nedějí žádné chyby proti církvi Boží," napsal Mínguez.

A jaká bude historie nalezeného dokumentu? Originál byl odeslán arcibiskupovi z Burgosu, ale byla pořízena i kopie. Kopie ručně psaného papíru byla poté uschována uvnitř řezby Krista, aby se splnilo přání kněze Minguéze a dokument se zachoval pro budoucí generace. Je tak možné, že bude vzkaz znovu objeven za mnoho desítek a možná i stovek let.

