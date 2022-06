Toto vás pobaví: Stará řecká socha vypadá jako když nese notebook s USB porty

Foto: Profimedia.cz

Když se podíváte na stélu s názvem „Grave Naiskos of the Enthroned Woman with Attendant" na první pohled neuvidíte nic neobvyklého. Žena sedí na židli a pravou rukou drží obrazovku notebooku. Problémem však je, že toto dílo je staré více než dva tisíce let.