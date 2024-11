Egyptské hrobky jsou známé nejen pohádkovým bohatstvím, ale také děsivými kletbami. I přestože legendy o smrtelných nebezpečích, které postihnou každého, kdo naruší věčný spánek mrtvých, nebyly nikdy potvrzeny, občas se dějí věci, z nichž mají strach i egyptologové. A to přímo v muzeích.

„Většina vědců není pověrčivých,” říká kurátor Manchesterského muzeua Campbell Price. „Když jsem si tedy všiml, že se jedna z egyptských sošek, vystavená ve vitríně, otočila o 180 stupňů, zajímalo mě, kdo změnil její polohu, aniž by mi to řekl. Žádný z kolegů se ale nepřiznal,” dodává.

Nechal to tedy být. Navíc uznal, že není špatný nápad artefakt čas od času otočit zády k návštěvníkům. Je na něm totiž vyryta modlitba za zesnulé.

Když šel o den později výstavu zkontrolovat, socha měla opět jiný úhel. „To už jsem si myslel, že si někdo dělá legraci. Narovnal jsem ji čelem ke sklu vitríně, pečlivě ji zamkl a šel jsem domů. Scénář se ale další dny opakoval,” vypráví kurátor.

Záhada točící se sošky

25 centimetrovou staroegyptskou sochu úředníka jménem Neb-senu z roku 1800 před naším letopočtem získalo muzeum před 80 lety ze soukromé sbírky.

Na první pohled není ničím zvláštní. Zobrazuje stojícího muže s levou nohou vpředu, v paruce po ramena a v šatech po kolena. Nápis na její zadní straně napovídá, že šlo o prefabrikát. Jméno budoucího majitele bylo vyryto později. Je vyrobena z minerálu mastek, který je velmi měkký, ale žíháním tvrdne.

Zdroj: Youtube

„Rozhodl jsem se, že vytvořím časosběrné video, abych o její rotaci zjistil více,” říká Campbell Price. Výsledek všechny šokoval. Na záběrech je jasně vidět, jak Neb-senu samovolně vytváří půlkruh. Návštěvníci kolem něj chodí, aniž by si všimli něčeho zvláštního. Jakmile padne tma, socha se zastaví, jako kdyby se uložila ke spánku. Ráno se opět vydá na cestu. Zajímavé ale je, že když se obrátí zády k přednímu sklu vitríně, již v pouti nepokračuje.

Duch zemřelého?

Po shlédnutí videa kurátora ihned napadlo, zda není svědkem některé z egyptských kleteb nebo kouzel. „Ve starověkém Egyptě věřili, že pokud je mumie zničena, soška může fungovat jako alternativní nádoba pro ducha. Možná to je to, co způsobuje pohyb,“uvažoval.

Další teorií mohl být magnetismus. Tedy, že na materiál, obsahující magnetit, působí síly, které artefaktem otáčejí. Ani toto vysvětlení ale nepřišlo Campbelli Priceovi a jeho kolegům dostatečné.

S odpovědí nakonec přišel Paul Doherty, vedoucí fyzik z Exploratorium v ​​San Franciscu. Tvrdí, že pohyb sochy není způsoben žádnou nadpřirozenou silou, ale něčím docela obyčejným: vibračním třením. Ale ani tato odpověď není uspokojivá a někteří vědci ji zpochybňují.

„Když kolem vitríny ve dne chodí návštěvníci a kolem budovy panuje dopravní ruch, sklo mírně vibruje. To způsobuje, že se předmět začne pohybovat. Funguje to úplně stejně, jako když používáte elektrický mixér a blízký šálek kávy se vám po lince začne potulovat,” vysvětluje.

Proč se ale socha zastaví, jakmile se otočí o 180 stupňů a nepokračuje dál, a proč se pohybuje pouze Neb-senu? I na tyto otázky má fyzik odpověď. Doherty věří, že figurka je asymetrická. Jakmile se dostane do stabilnější polohy, je více zatížena. Její podstavec je zároveň mnohem hladší než materiál, z něhož jsou vyrobené její kolegyně, s nimiž je vystavena.

Zdroje: www.livescience.com, www.egyptmanchester.wordpress.com, www.smithsonianmag.com, www.independent.co.uk