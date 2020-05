Neznámá fakta o prostituci ve viktoriánské Anglii

Myslíte si, že historie už vás nemá čím překvapit? Omyl. Přinášíme vám šokující fakta o tom, jaký byl život prostitutek v Anglii předminulého století, za časů Jacka Rozparovače.

PRODANÉ MANŽELEM

Ve viktoriánské Anglii existovalo podivné právo, prodat svého partnera. Co si budeme nalhávat, využívali ho výhradně muži. Prodávali své manželky, aby měli peníze na alkohol a prostitutky. Proč jim nestačili na sex jejich ženy? To asi neví ani oni sami.

BOHATÉ PROSTITUTKY

Nenechte se zmást. Prostitutky nebyly jen chudé děvy, které se prodávaly za pár centů. I zde byl kastovní systém a existovaly zámožné společnice. Střední třída prostitutek většinou žila v pronajatém bytě se spolubydlící a ty chudé zkrátka na ulici.

VZDĚLÁNÍ

Myslíte si, že prostitutky byly hloupé? Kdepak, naopak bývaly velice chytré. Velice často se stávalo, že některou dívku ze střední třídy si vyhlédl bohatý muž a zaplatil jí vzdělání. Ženy se také vzdělávaly mezi sebou. Lákalo to totiž zákazníky.

PORTFOLIO NABÍDKY

Tisíc lidí, tisíc chutí a bordely ve viktoriánské éře se snažily vycházet vstříc všem zákazníkům. Existovala proto nabídka pro fanoušky sado maso, pro milovníky sexu více lidech i pro gaye. Zkrátka jste přišli a vybrali si na co máte chuť.

VÝBĚR ZE SLEČEN

Kromě portfolia služeb dostal zákazník i portfolio slečen. Mohl si vybrat dívku podle věku, barvy vlasů, národnosti, schopností. Zkrátka soulož přímo na míru. Samozřejmě byly určité dívky o které byl zájem větší a vydělávaly svému bordelu více peněz.

ILEGALITA

Prostituce ve viktoriánské éře nebyla ilegální, byla spousta věcí, které se k ní pojily, ilegální byly. Například ženy se na ulici nesměly sdružovat a také byl zakázán alkohol na veřejnosti. Přičemž alkohol byl mnohdy to jediné, co ženám pomáhalo psychicky.

ZAČÍNALY MLADÉ

Obecný problém této doby byla práce dětí. Začínaly pracovat mnohy ještě před dosažením -nácti let a nejinak tomu bylo u dívek, které měly osud prostitutek. Jejich věk býval mnohdy okolo třinácti let a nezřídka se stalo, že zemřely po styku s klientem.

KLÁŠTERY

Existoval ještě horší osud, než bylo prodávat se na ulici a sice klášter. Ve chvíli, kdy mladá dívka na pokraji chudoby skončila v klášteře, rozloučila se se životem. Program byl pouze modlení, práce, modlení, práce a na to většina z nich nebyla stavěná.

VYŠETŘENÍ

Velmi vzácné byly panny, pokud dívku neznásilnil někdo na ulici, prodávalo se její panenství za vysokou cenu. Ovšem, aby to šlo, musela být vyšetřena lékařem a ten si mnohdy nebral servítky, vzal si její panenství a bordelmamá řekl, že panna nebyla.

ZMĚNA

Co zabilo nejvíce prostitutek ve viktoriánské éře? Kupodivu ne mor, ale změna k lepšímu. Charles Darwin se zasadil o to, aby se podmínky pro ženy v Anglii zlepšily, ty na to ale nebyly vůbec připravené, nic jiného neuměly a mnoho jich zemřelo hlady.