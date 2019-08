Šokující statistika: Kolik minut zkrátí váš život jednotlivé zlozvyky?

Špatné návyky, nezdravé jídlo, kouření, alkohol a drogy se neblaze podepisují na našem zdraví. Vědecké týmy na základě dlouhodobých studií tvoří statistiky, z nichž lze vyvodit, kolik času nám cigareta nebo jiný zlozvyk může ze života ukousnout.

Aktuální čísla ohledně alkoholu, cigaret a drog zveřejnili tvůrci stránek Treatment4Addiction, kteří ze statistik ministerstva zdravotnictví USA sestavili několik grafů. „Vyšlo nám, že kuřáci umírají průměrně o 10 let dřív. Chtěli jsme také vědět, kolik času nám ukrojí jediná dávka tabáku, alkoholu a drog,“ uvedl k výzkumu Jake Tri, projektový manažer webových stránek.

Spočítat, o kolik let nás připraví všemožné situace, se pokusil i americký vědec Bernard L. Cohen, jenž se sice zabýval hlavně účinky různých záření na život, ale také tzv. fyzikou zdraví.

POTRAVINY, KTERÉ ZKRACUJÍ ŽIVOT

Až 20 let nám v průměru vezmou tzv. civilizační choroby. Jedná se o obezitu, kardiovaskulární potíže, rakovinu, cukrovku apod. Hlavní příčiny jejich rozvoje jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nadměrný příjem nasycených a transmastných kyselin, sodíku a cukru. Podílí se na nich nadměrná konzumace těchto potravin:

UZENINY – kromě vysokého obsahu dusitanů a jiných éček je v nich zastoupeno mnoho soli. Ta se podílí na vysokém krevním tlaku.

SMAŽENÉ HRANOLKY – jsou tučné, obsahují nasycené a často i transmastné kyseliny, které mají negativní vliv na zdraví. Hrozí přepalování tuků, kdy se v potravinách vytvářejí další škodlivé látky.

HAMBURGER V BÍLÉ HOUSCE – kvůli přípravě fritováním je maso tučné, houska má vysoký glykemický index.

CHIPSY – bývají přesolené a příliš tučné. Ve většině najdeme akrylamid, který se tvoří při smažení za mimořádně vysokých teplot. Vědci mu přisuzují vinu za mnoho druhů rakoviny.

ENERGY DRINKY – obsahují velké množství jednoduchých cukrů a povzbuzujících látek. Už po vypití jedné plechovky překročíme čtyřikrát a šestkrát doporučenou denní dávku cukru.

KOLIK ČASU MI UKRADNE…

Jedna cigareta 13,8 minuty

Denní dávka kokainu 5,1 hodiny

Jedna láhev tvrdého alkoholu 6,6 hodiny

Denní dávka metadonu 12,6 hodiny

Denní dávka heroinu 22,8 hodiny

ZÁVISLÝ KUŘÁK

Život si zkrátí o 13 %

Průměrný věk začátku kouření 17,8 roku

Průměrný počet cigaret denně 20 (jedna krabička)

Průměrný věk dožití 68,7 roku

KOUŘENÍ: ženy vs. muži

* Tým nizozemských vědců před časem porovnával vliv kouření na délku života v závislosti na pohlaví. Vyšlo jim, že ženy se kouřením připravují o 11 let života, zatímco muži si ukrajují v průměru 3 roky. Šlo o srovnání údajů Nizozemského statistického úřadu (CBS).

* Tento markantní rozdíl ale nevysvětlili. Důvod může být, že účinky kouření jsou pro ženy škodlivější. A může to být podobné jako u alkoholu: játra žen hůře odbourávají toxické látky. Ponocování Pokud často ponocujete, pravděpodobně zemřete o 10 let dříve. Týká se to lidí, u nichž nespavost přetrvává dlouhodobě.

Obezita - Lidé, kteří dlouhodobě trpí nadváhou 20 % nad ideálními hodnotami indexu tělesné hmotnosti (BMI), si zkracují život o 1 300 dní.

Sezení - Studie výzkumného centra v americké Louisianě, která se opírá o životní záznamy 167 000 lidí, tvrdí, že sezení více než tři hodiny v kuse každý den zkrátí život o 2 roky.

Stres - Nadměrná psychická zátěž vlivem zaměstnání nám ubere 300 dní.

Přejídání - Pravidelná nadměrná konzumace vás může připravit o 210 dní.

Grilované potraviny - Letní posezení u grilu je pro mnohé blahodárný relax, ale časté vdechování zplodin z hoření a konzumace připečených pokrmů vám sebere 27 dní.

Pozor, i televize vadí! - Australští univerzitní výzkumníci zveřejnili studii, podle které dlouhodobé každodenní sledování televize škodí.

* Na vzorku 11 000 lidí sledovali, jak se vyvíjela jejich cukrovka, obezita a srdeční problémy v závislosti na času stráveném před televizí.

* Pokud se člověk dívá na televizi průměrně 6 hodin denně, může se v konečném důsledku připravit až o 6 let života. Týká se to i práce na počítači a tabletu.

* Za patologické diváky jsou považováni lidé, kteří každý den u obrazovky tráví více než 6 hodin.

* Rekordmani ve sledování televize jsou již tradičně Američané, v průměru před obrazovkou denně stráví 4 hodiny a 49 minut.

KDO ČASTO HOLDUJE ALKOHOLU

Život si zkrátí o 29 %

Průměrný věk začátku pravidelného popíjení alkoholu 16 let

Průměrný počet 2,14 alkoholických nápojů za den drinku

Průměrný věk dožití 55,6 roku