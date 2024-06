Externí autor 12. 6. 2024 clock 4 minuty

Máte pocit, že nevěra nebo dokonce rozchod vašemu vztahu nehrozí? Pokud jste se narodila v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, dejte si pozor, protože ve vašem okolí číhá potvora, která vám přebere chlapa.

Říká se, nikdy neříkej nikdy. Proto tvrdit, že vás by manžel nebo partner rozhodně nepodvedl, je nesmysl. Důvodů totiž může být mnoho. Tak třeba můžete upřednostňovat práci a jeho odsouvat na druhou kolej, což nemá rád žádný chlap.

Anebo jste majetnická a žárlivá, a to rovněž normální muži nerozdýchají. Vždy prosazujete ve vztahu svou a hádáte se kvůli maličkostem. Mimochodem, abychom tady nedávali vinu jenom ženám. Jsou muži, kterým dělá dobře, když na ně mrkne cizí žena. Někteří takové gesto opětují a přidají i něco navíc… A proč? Protože si v určitém věku potřebují dokazovat, že jsou stále ještě muži.

Vzhledem k výše uvedeným faktům se z dvojčlenky snadno stane trojčlenka, kdy třetí stranu trojúhelníku tvoří potvora, která zkrátka vašeho muže chce. Podívejte se, které znamení zvěrokruhu by si mělo dát pozor na hrozící nebezpečí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

V první řadě vám, milá Štírko, musíme složit poklonu. Jste přitažlivá žena s aurou tajemna, velice inteligentní, bystrá a sebevědomá. Žena, která si umí jít za svým a obvykle dosáhne toho, co chce. A teď přitvrdíme. Jste neskutečně empatická osobnost. Problém je v tom, že tuhle stránku své osobnosti Štíři neumějí dávat příliš najevo. Jenže chlap potřebuje občas pofoukat bebíčko.

Štírky milují na sto procent. Jsou v tomhle ohledu čestné a naprosto spolehlivé. A máme zde další problém. Jejich láska totiž občas sklouzává k majetnickému chování. Zkuste se proto zamyslet nad tím, jak se ke svému partnerovi chováte.

Až úsměvné bývají historky o žárlivosti Štírek, které ji se svojí umanutou povahou dokážou dotáhnout až do absurdna. Nedělá jim problém partnera všemožně prověřovat, zda je nepodvedl. Jenže ten toho může mít v určitou chvíli dost a svěří se například chtivé kolegyni, kamarádce, známé. Co myslíte, že se stane? Jasně, začne ho utěšovat. Takže se nad sebou zamyslete, aby jednou nemusel někdo utěšovat vás.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Možná vás teď napadá, jak by někdo mohl podvést Váhu, která je vždy tak dokonale upravená, elegantně oblečená, má styl, šarm a mluvit s ní je radost, protože nevyvolává konflikty. Naopak se jim snaží předcházet, a to i za cenu vlastních ústupků.

Drahé Váhy, je fajn, že kolem sebe nastolujete harmonii a i u vás doma to vypadá jako ze žurnálu. Problém je v tom, že ne každý chlap se bude usmívat a chovat přesně podle harmonického předpisu.

A co vy uděláte? Strčíte hlavu do písku. Nedohadujete se. Nedáte najevo, že se vám něco nelíbí, protože harmonie… Jenže, stejně jako ženy, i chlapi občas potřebují upustit ventil a vyvolají hádku. A ono nic.

Tak jdou jinam, paradoxně za větším vzrušením, o kterém třeba už vědí, že na ně čeká. Nechtělo by to do vašeho harmonického přístupu vnést příště víc vzrušení? Možná by pak s vámi byla větší zábava, kterou by ten váš nemusel hledat jinde.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

O ženách narozených ve znamení Raka je známo, že jsou skvělé hospodyňky, manželky a matky. Vzorně se starají o rodinu, jsou to takové kvočny, které jsou dokonce ochotné se vzdát vlastní kariéry, aby se všichni ostatní měli dobře.

Problém je v tom, že Račice nejraději tráví večery doma na gauči u televize, protože nerada chodí do společnosti, ale i kamkoli jinam, pokud není po jejím. Tohle pochopitelně přestane partnera po nějaké době bavit a vyráží s přáteli sám. Jenže Račicím se to samozřejmě nelíbí a dává najevo svou nelibost.

Ostatně, náladovost je pro tyhle ženy příznačná. Milé ženy v Raku, měly byste si proto uvědomit, že existuje slovo kompromis a zkusit dělat alespoň pár věcí s partnerem společně. Za rohem už totiž číhá další, která by je ráda dělala místo vás...

Zdroje: www.express.co.uk, www.prosieben.de