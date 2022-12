Žijeme v době, kdy nikdy předem nevíme, co se může stát. A tak se vědci rozhodli, že je dobré být připraven. Vydali návod, jak přežít globální katastrofu v podobě silné solární bouře.

Věřte nebo ne, ale ty nejničivější katastrofy světa se vždy objevily bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

Připravte se na zásah silné solární bouře

A tak je dobré nepanikařit, ale v případě, že by něco podobného skutečně nastalo, vědět, co vám zachrání život. Ne nadarmo se totiž říká, že štěstí skutečně přeje připraveným.

Podle vědců navíc taková solární bouře může nastat ve chvíli, kdy se na nebi neobjeví jeden jediný mráček a nic tak nebude nasvědčovat tomu, že by nám nějaká katastrofa vůbec hrozila.

Přesto něco, co nám může alespoň trochu napovědět, existuje. Pokud by se k solární bouři přece jen schylovalo, na nebi uvidíme polární záři, a to i v místech, kde se běžně nevyskytuje. Jenže na fotky rozhodně nebude čas ani prostor.

Vlivem silného magnetické pole, které vznikne shlukem slunečních částí, se veškerý signál velmi rychle vytratí někam do neznáma. Postihne to veškerou moderní technologii, kterou každý den takřka automaticky využíváme.

Tyto sluneční částice pak budou útočit právě na Zemi. A vězte, že jejich rychlost si raději ani nechcete představit.

To ovšem nebude to nejhorší. K tomu se bude teprve schylovat. Bude to jako obří sopka, která se právě rozhodla explodovat. Všude, kde to jen půjde, se objeví koronální hmota. Ta bude ničivě pálit vše, co se jí postaví do cesty. Je přece ze slunce a tak je její teplota nevyčíslitelná. Proto je dobré být připraven.

Vědci vydali návod, jak přežít globální katastrofu

Musíme vědět, jak se zachovat, ačkoliv nám přímé nebezpečí nehrozí. Ne v případě, že se budete nacházet na Zemi. Pokud ale budete třeba v letadle, šance na přežití rázem klesnou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Na Zemi to je jiné. Ať se ke své planetě chováme jakkoliv, její snaha nás ochránit je všudypřítomná. To vše díky atmosféře. Právě ta nás dokáže ochránit i v okamžiku, kdy se sluneční hmota bude snažit zemi roztavit. Bez povšimnutí to ale tak či onak nezůstane.

I proto vědci sestavili návod, jak tuto globální katastrofu případně přežít. Prvním krokem je zásoba jídla. Převážně toho trvanlivého. Zapomenout nesmíme ani na vodu.

Důležité je také zajistit si dostatečné množství zdrojů světla v podobě zápalek, svíček či baterek.

Pokud nemusíte, opravdu zůstaňte na Zemi. Jak už bylo řečeno, ve vzduchu bezpečno rozhodně nebude. Na seznamu budou hrát důležitou roli peníze. Ačkoliv se vám to může teď zdát jako velký nesmysl, podle vědců to budou právě peníze, co vám zaručí dostatek všeho, co bude potřeba.

