Patří mezi nejextrémnější prostředí na Zemi. I přesto se hemží spokojenými organismy. Odborníci proto doufají, že by mohly poskytnout odpovědi o vzniku života na naší planetě, objevit ho v jiných galaxiích nebo z nich získat zdraví prospěšné látky. To jsou jezera solanky na dně moří.

Hlubokomořské solankové bazény jsou mimořádně slaná jezera bez kyslíku, s vysokou koncentrací sirovodíku a methanu. Dalo by se tak předpokládat, že nebudou ničím zajímavé. Opak je ale pravdou. Mohou tak nabídnout řešení na řadu otázek, které vědce tíží stovky let.

Po celém světě jich bylo zatím nalezeno jen pár desítek. Jejich velikost se pohybuje od několika tisíc čtverečních metrů po přibližně 2,6 kilometrů. Zajímavostí je, že tyto formace se vyskytují pouze v Mexickém zálivu, Středozemním a Rudém moři.

Poslední zmíněné má solankových bazénů nejvíce. Předpokládá se, že vznikly z rozpouštějících se kapes minerálů uložených během epochy miocénu asi před 23 miliony až 5,3 miliony lety, kdy byla vodní hladina nižší než dnes.

„Až dosud jsme je objevili minimálně 26 kilometrů od pobřeží Rudého moře. Během expedice výzkumné lodi OceanXplorer organizace OceanX v roce 2020 jsme ale odhalili, že pár z nich jich leží jen 2 km od pobřeží Akabského zálivu. Jsou tak mnohem lépe dostupná,” chlubí se profesor a předseda katedry námořních geověd na University of Miami Sam Purkis.

Hlubinná jezírka

Vyskytují se necelé dva kilometry pod hladinou. Tato oblast již není pro potápěče bezpečná, kvůli extrémním tlakům, které lidské tělo nezvládne. K jejich prozkoumání proto odborníci použili dálkově ovládané podvodní vozidlo.

V této hloubce se podle Purkise mnoho života nevyskytuje. Okolí solankových jezer jsou ale bohatou oázou, plná tlustého koberce mikrobů, ryb, úhořů a krevet.

Ti používají solný roztok k lovu. „Každé jiné zvíře, jež sem zabloudí, je okamžitě omráčeno nebo zabito. Predátoři, kteří číhají v blízkosti bazénků, se těmito nešťastníky živí,” popisuje vědec.

Další zajímavostí těchto oblastí je, že uchovávají usazeniny z hluboké historie. Vzorky, jež výzkumníci získali z nově objevených jezírek, ukázaly záznamy dešťových srážek a geologických jevů, staré více než tisíc let. Zjistili tak, že velké záplavy se v dané oblasti vyskytují přibližně jednou za 25 let a tsunami asi za jednou za 100 let. To může pomoci s realizací ambiciozních stavebních projektů, které se v současnosti budují na pobřeží Akabského zálivu.

Slané oázy života

Největší výzkumný potenciál ale vědci vidí v objasnění původu života na naší planetě. „Předpokládáme, že vznikl v hlubokém moři, téměř jistě v anoxických podmínkác, tedy bez kyslíku,“ říká Purkis. „Podmořské solanky jsou proto skvělým analogem rané Země.

Jejich studiem by tak výzkumníci mohli odhalit nejen proces vzniku živých organismů na naší planetě, ale také se naučit identifikovat prostředí v jiných vodních světech v naší sluneční soustavě i mimo ni.

Navíc fakt, že v tomto chemicky nehostinném prostředí žije řada mikrobů, přináší výzkumníkům naději na objevení nových léků. „Molekuly s antibakteriálními a protirakovinnými vlastnostmi byly dříve izolovány právě z hlubinných organismů žijících v solných nádržích," doplňuje profesor. „Mohou tam být klíčem, který by mohl změnit budoucnost léčby.”

Dalším cílem odborníků je vrátit se do solných nádrží s vybavením pro odběry vzorků pro radioizotopovou analýzu. Doufají, že by mohly odhalit jejich vlastnosti více do historie.

