Vědci našli stovky divných dětských botiček. Patřily záhadným starověkým lidem

Mokasína starověké kultury z utažské jeskyně.

Foto: Daderot / Creative Commons, CC0, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

V jeskyni v Utahu byly objeveny nálezy, které nám říkají více o málo známé starověké kultuře, jež tuto oblast obývala. Ačkoli byla jeskyně poprvé vykopána již ve 30. letech 20. století, význam původních objevů byl až donedávna do značné míry zapomenut. Až nové výzkumy odhalily mimořádně hojné množství artefaktů, k nimž patří zejména stovky starověkých dětských bot.

Archeologové, kteří se vydali po stopách málo známé starověké kultury, našli skrýš, která může pomoci odhalit její tajemství: jeskyni obsahující stovky dětských mokasínů. Množství artefaktů nalezených v jeskyni na břehu Velkého solného jezera v Utahu přináší nové otázky týkající se málo známé starověké kultury, která tento region obývala a která byla známa především díky šedé keramice. Vykopávky zde přitom probíhají již od roku 2010.

Na dokument se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Dětské boty / mokasíny nalezené v utažské jeskyni.Zdroj: Daderot / Creative Commons, CC0, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

Nová fakta o jeskyni

Promontory Caves se nacházejí na Promontory point podél Velkého solného jezera v Utahu. Jeskyně byla objevena v letech 1930 a 1931 Julianem Stewardem z Utažské univerzity. Lokalita Promontory je nejčastěji identifikována tradicí šedé keramiky, ale nyní bylo uvnitř jeskyně objeveno tisíce artefaktů odrážejících lidské osídlení. To pravděpodobně začalo poměrně náhle zhruba před 850 lety a nejintenzivněji byla jeskyně obývána od roku 1250 do roku 1290 našeho letopočtu.

K nalezeným artefaktům patří rukavice, bubny, tašky, kamenné nástroje, keramika a koše, nejzáhadnější jsou však pro archeology boty ze zvířecí kůže, kterých byly v jeskyních nalezeny stovky.

Výstava v Přírodovědném muzeu Utahu, Salt Lake City, Utah, USA.Zdroj: Daderot / Creative Commons, CC0, https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/

Dětské mokasíny

Výzkumný tým nalezl v jeskyni celkem 207 kusů obuvi z nejrůznějších století. Některé byly z 30. let 20. století a jiné z roku 2010. Ukázalo se, že více než 82 procent bot nosily děti ve věku do 12 let. Tyto mokasíny a další indicie vedly některé odborníky k teorii, že obyvatelé jeskyní byli součástí velké migrace z dalekého severu, vlny lidí, kteří se do Velké pánve přesunuli ve 12. a 13. století, a nakonec dali vzniknout kulturám, mezi něž patří Apači a Navahové.

Nejednalo se většinou o nové boty, ale spíše boty nošené a vyřazené, ale i tak jsou cennou památkou pro studium celé komunity. Díky nim je možné zjistit, jak děti i dospělí žili. Navíc se ukazuje, že jejich společnost byla prosperující a rostoucí. "Mokasíny, od velikosti malého dítěte až po dospělého člověka, představují jednu z největších a nejrozmanitějších sbírek předmětů z kůže v této oblasti," napsali představitelé Utažské univerzity. "Více než polovina mokasínů má opravné záplaty v místech, kde se kůže na podrážkách prodřela, a více než 50 z nich má rozdrcené stélky z jalovcové kůry, které stále odrážejí otisk chodidla. Některé jsou lemované, jiné nesou zbytky prošívané výzdoby."

Na to, jak boty vypadají, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Historické souvislosti

Dr. Jack Ives z Albertské univerzity a jeho kolegové doufají, že porozumění obyvatelům jeskyně, z nichž někteří mohli být podle součástí jedné z největších lidských migrací v historii kontinentu, pomůže právě k dalším znalostem ohledně migrace samotné. Předchozí výzkumy totiž naznačily, že ve stejném období byly jiné kultury ve vnitrozemí Severní Ameriky nuceny přesídlit kvůli klimatickým změnám a měnící se sociální krajině. Naopak kultura Promontory byla zřejmě nově příchozí a migrovala z dalekého severu a byla velmi úspěšná v asimilaci a míšení s indiánskými skupinami, které již žily na jihozápadě. To by právě podporovaly i nálezy mokasín, jež jsou jistě inspirovány indiánskou obuví. Jejich podrážky jsou vyrobeny z jednoho kusu bizoní kůže, podšité kožešinou a sešité na patě, což odpovídá stylu typickému pro kanadskou subarktickou oblast. "Krása kultury Promontory spočívá v tom, že pravděpodobně 99 procent hmotné kultury, kterou lidé používali, bylo trvanlivých," řekl Ives. Velké hromady zmasakrovaných kostí bizonů a losů naznačují, že životní styl Promontoryů byl založen téměř výhradně a poměrně úspěšně na lovu velkých zvířat, zatímco ostatní skupiny v jejich okolí se zabývaly zemědělstvím a sháněním potravy.

Zdroje:

www.amergeog.org, westerndigs.org, www.ancient-origins.net