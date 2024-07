Máte pocit, že i když cvičíte nebo si dáváte pozor na to, co konzumujete, nevidíte výsledky? Je možné, že neberete ohled na svůj somatotyp neboli typ svého těla. V případě, že ho poznáte, hubnutí nebo naopak přibírání vám půjde mnohem lépe. Jak ho určit?

Už Hippokratés v době kolem roku 400 př.n.l. rozdělil své sousedy do dvou skupin na „vysoké a štíhlé“ a na „nízké a robustní“. Americký psycholog W. H. Sheldon se jím inspiroval a o dvacet století později se snažil spojit tělesnou konstituci s psychologickými rysy.

Jeho studie se nesetkala s velkým nadšením. Byla prý příliš zjednodušená. Přetrvalo ale jeho pojmenování jednotlivých typů na základě stavby těla, jež se vyvinula v tzv. Heath-Carter metodu.

Ta podle výpočtu měření 10 tělesných parametrů od hmotnosti, výšky, obvodů vybraných partií až po šířky vybraných kožních řas rozeznává 3 základní somatotypy: ektomorf, mezomorf a endomorf.

Liší se podle toho, na jakých místech se ukládá tuk a kde se tvoří svaly. Odborníci zároveň upozorňují, že každému z typů vyhovuje také jiná dieta a pohybová aktivita.

Ektomorf

Prvním se somatotypů je ektomorf. Tento člověk má přirozeně vysokou, štíhlou či hubenou postavu a dlouhé končetiny. Má rychlý metabolismus, a proto má problém s přibráním svalové hmoty. Naopak s hubnutím si starosti dělat nemusí.

Ke kterému somatotypu patříte vy?

Odborníci proto doporučují, aby se lidé s tímto somatotypem zaměřili především na stravu s vyšším obsahem sacharidů a bílkovin v poměru 60 % a 25 % z celkového příjmu. Pokud ektomorfové chtějí shodit nevzhledný tuk v oblasti pupku, měli by zkusit především aerobní aktivity, jako je běh nebo jízda na kole.

Typickou ektomorfní postavu má například modelka Kate Moss, zpěvačka Taylor Swift nebo herec Brad Pitt.

Mezomorf

Mezomorfové mají obvykle atletickou postavu hranatého typu. Relativně snadno nabírají svaly a drží tuk na nízké úrovni. Nejlepší výsledky proto vidí v kulturistice nebo kolektivních sportech.

Výhodou lidí s tímto somatotypem je, že mohou v podstatě jíst vše, na co mají chuť. Pozor si však musí dávat na to, že i když snadno hubnou, snadno také přibírají. Pokud si tedy chtějí udržet svůj vzhled a zdraví i do pokročilého věku, jejich strava by měla být vyvážená s vyšším obsahem bílkovin.

Typickou mezomorfní postavu má například herečka Jessica Alba, modelka Adriana Lima nebo fotbalista Cristiano Ronaldo.

Endomorf

Endomorfa poznáte na první pohled. Lidé s tímto typem postavy nejsou žádná tintítka, ale jsou často při těle. Mají relativně krátké a silné končetiny, široká ramena, hrudník i pas. Jejich problémem je, že i když málo jí, snadno přibírají.

Pokud se tedy endomorfové chtějí udržet v kondici, měli by se držet striktně sestaveného jídelníčku a vyvarovat se nezdravých jídel. Ideální je jíst menší porce vícekrát denně a soustředit se na kvalitu potravin. Díky tomu budou mít také energii na těžké silové tréninky, v nichž vynikají.

Typickou endomorfní postavu má například herečka a zpěvačka Jennifer Lopez, zpěvačka Beyoncé nebo herec Ben Affleck.

Určení vlastního somatotypu pohledem do zrcadla tedy není nic složitého. Odborníci ale upozorňují, že málokdo vykazuje rysy jen a pouze jednoho typu postavy. Se složením jídelníčku tedy můžete experimentovat, aby jste zjistili, co vyhovuje právě vám.

Zdroje: www.kulturistika.com, www.jakzdrave.cz, www.cs.wikipedia.org