Tajemství kriminalistiky: Šifra utonulého muže dodnes není objasněná

Na začátku to byl obyčejný případ, který se ale stále více zamotával a dodnes udivuje svým tajemným pozadím. I po 70 letech stále patří mezi nejznámější kriminalistické „pomníčky".

Lidé na pláži Somerton v australském Adelaide měli 1. prosince 1948 o vzrušení postaráno. Kolem půl sedmé ráno tam vlny vyplavily tělo mrtvého muže.

Přivolaní policisté se zprvu domnívali, že nešťastník utonul, a začali pátrat po jeho totožnosti. Záhy ale narazili na první podivné okolnosti. Muž byl velmi slušně oblečený, ale neměl u sebe žádné doklady, jen balíček žvýkaček, cigarety a několik drobných. Zajímavý byl i fakt, že z oblečení měl pečlivě odpárané veškeré visačky.

Otrava bez jedu

Nebožtíka v okolí nikdo neznal, v databázi pohřešovaných nebyl. Nepomohly ani zubní záznamy. Vyšetřovatelé doufali, že jim napoví alespoň pitva, ale patolog případ ještě více zamotal. Původní verzi o utonutí totiž vyvrátil. Zprvu si myslel, že byl mrtvý muž otráven, o čemž svědčila krev v žaludku a také extrémně zvětšená játra a slezina.

„Byl by to ukázkový příklad těla vystaveného jedu, jen s tím rozdílem, že se v odebraných vzorcích žádný jed nenašel," uvedl patolog. Podle něj tedy byla příčina smrti neznámá. Pátrání uvázlo na mrtvém bodě. V polovině ledna se ale na policii obrátili pracovníci z úschovny zavazadel na nedalekém nádraží. Už několik týdnů jim tam ležel podivný kufr, ke kterému se nikdo nehlásil.

Policisté zjistili, že je v něm pouze několik kusů ošacení. Ze zavazadla i svršků ale opět někdo pečlivě odstranil veškeré štítky a cedulky. Až při detailní prohlídce se podařilo na kufru najít napsané jméno T. Keane. Když se ukázalo, že se před časem ztratil námořník jménem Thomas Keane, zdálo se, že případ je objasněn.

Jenže když příbuzným pohřešovaného ukázali fotografie utonulého muže z pláže, vyloučili, že by šlo o stejnou osobu.

Co skrývala tajná kapsa

V létě roku 1949 policie konečně vydala pokyn k pohřbení nebožtíka. Při poslední prohlídce ale patolog náhodou objevil tajnou kapsu v kalhotách, v níž byl zašitý papírový útržek s vytištěným nápisem Tamám Shud. Podle odborníků šlo o kus vytržený z poslední strany sbírky starých perských veršů. Příslušné vydání navíc patřilo mezi poměrně vzácné knihy. Nápis Tamám Shud pak persky znamená konec nebo závěr.

Díky velké pomoci veřejnosti se policistům podařilo najít výtisk, z něhož utržený kus stránky pocházel. Povaloval se na zadním sedadle odemčeného auta, které parkovalo nedaleko pláže Somerton. Při prohlídce knihy na policisty čekalo další překvapení. Na zadní straně byla rukou psaná šifra v podobě pěti řádek částečně přeškrtaných písmen.

Nikdy se nepodařilo zjistit, co znamenají ani kdo je tam napsal. Dodnes není známa totožnost mrtvého muže ani to, proč si do tajné kapsy zašil kus papíru se starodávným perským nápisem.