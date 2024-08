Nestárnoucí filmová ikona, jejíž talent, podmanivá krása a charisma okouzlují filmové diváky více než sedm desítek let, se stala také módní ikonou, symbolem ženského půvabu, ale i síly, odhodlání a houževnatosti. Její stopa ve světě filmu je nesmazatelná, v životě neměla vždy na růžích ustláno...

Před rozpukem

Světová filmová legenda pochází ze skromných poměrů. Narodila se v Římě dne 20. září 1934. Její maminka Romilda Villani byla učitelkou hry na klavír, otec byl stavební inženýr Riccardo Scicolone. Její rodné jméno zní Sophia Costanza Brigida Villani Scicolone. Otec se s matkou odmítl oženit, přesto spolu měli další dceru Marii (*1938), kterou však neuznal za svou, záhy rodinu opustil a zanechal bez podpory.

close info YouTube / YouTube zoom_in Tříletá Sophia se svým otcem Riccardem

Romilda se s dcerami odstěhovala ke své matce do rybářského přístavu Pozzuoli. Během války tam byla továrna na munici, město tak bylo častým terčem bombardování. Když bylo Sophii šest let, zasáhl ji při útěku do úkrytu šrapnel a pořezal na bradě. Její dětství poznamenaly útrapy války, kdy byl pro místní každý den bojem o přežití. Dle vzpomínek znala jen utrpění, strach, bídu a hlad – a život bez otce.

Z vysmívaného „párátka“ krásnou růži

Po válce se rodina přestěhovala do nedaleké Neapole, kde si babička pozdější herečky otevřela bar, kde prodávala domácí višňový likér, Romilda tam hrála na klavír, Marie zpívala, Sophie obsluhovala hosty a myla nádobí.

Vyhublá postava, propadlé tváře a k nim nesouměrně velké rty nenasvědčovaly tomu, že se z mladičké Sophie vyloupne nádherná labuť. „Ošklivější děťátko jsem neviděla,“ měla se dokonce nechat slyšet její kojná. Strádání během válečných let bylo na dívence znát a od spolužaček si vysloužila nelichotivou přezdívku – „párátko“. Introvertnímu děvčátku chování vrstevnic rozhodně na sebevědomí nepřidalo. To však spolužačky ještě netušily, že za pár měsíců jim Sophia vytře zrak. Když dovršila čtrnácti let, jako by najednou rozkvetla. Zkrásněla takřka přes noc a pomalu, ale jistě, se jí otevíraly dveře k úspěchu.

Podívejte se na životní dráhu nádherné Sophie na videu:

Zdroj: Youtube

V patnácti letech se přihlásila do soutěže krásy Královna moří a druhé místo jí zajistilo jízdenku na vlak do Říma. Dá se říct, že vlastně „lístek“ na hvězdnou a životní cestu.

close info YouTube / YouTube zoom_in Sophia byla jako dítě hubená, ale z poupátka začala rozkvétat květina

V Římě začínala jako modelka a přihlásila se na hodiny herectví. Pod příjmením Lazzaro se objevila v několika „béčkových“ filmech. V další soutěži Miss Řím o rok později sice nezískala korunku, ale zato životní výhru. V porotě seděl filmový producent Carlo Ponti (1912–2007). Ten si ji vzal pod svá křídla, začal obsazovat do svých filmů a stal se mužem jejího života. V té době jí jeho produkční tým dal příjmení Loren.

Už na počátku 50. let se stala sex symbolem. Nejen pro svůj charismatický půvab, ale hlavně díky své živočišnosti a talentu v roce 1958 získala pětiletou smlouvu s americkou společností Paramount Pictures a stala se mezinárodní hvězdou. Začala sbírat nominace, ceny a ocenění. Po ukončení smlouvy dál natáčela za oceánem i v Evropě. Za kamerou byla partnerkou mnoha pohledných a slavných herců, mnoha mužům popletla hlavu i mimo kameru. Ona v životě milovala jediného: o dvacet dva let staršího a o hlavu menšího Carla.

close info YouTube / YouTube zoom_in Sophia rostla do krásy, která zrála jako víno

Cesta za štěstím

Carlo byl v té době ženatý s Giulianou Fiastri Ponti, s níž měl dvě děti, ale už nějaký čas spolu nežili. Rozvod italské ani vatikánské zákony nepovolovaly. V zastoupení právníků se Pontiovi rozvedli v Mexiku, kde se v roce 1957 stala Sophia jeho chotí. Když se z Hollywoodu, kam s ní Conti odešel pracovat jako producent vrátili už jako manželé do vlasti, hrozilo mu stíhání a vězení za bigamii a herečce za konkubinát. U soudu se sňatku zřekli a jejich pětileté manželství bylo anulováno (1962).

Podruhé si své „ano“ řekli 9. dubna 1966 při obřadu v městečku Sèvres nedaleko Paříže. Conti a jeho dvě „manželky“ se rok před tím přestěhovali do Francie, kde byl rozvod legální, aby tam získali občanství. To jim udělil sám francouzský prezident Pompidou. Guiliana se s Contim podruhé rozvedla a Sophia se stala zákonnou jeho zákonnou manželkou.

close info YouTube / YouTube zoom_in Sophia a Carlo si byli souzeni

Šťastní manželé se snažili o potomka. Sophii se nejdříve nedařilo otěhotnět, několikrát potratila a šířily se pochyby o její plodnosti. Poté co paparazzi fotili její „bříško“, pomluvily byly, jak se později vyznala, jako by ji pitvali zaživa. Navzdory slávě nesmírně trpěla. První vytoužené dítě se jí narodilo 29. prosince 1968. Byl to syn a jméno dostal po otci – Carlo. Carlo Ponti ml. dnes působí jako dirigent ve Spojených státech. Přišly další potraty, další trápení... Až se jim narodil druhý syn Edoardo, dnes filmový režisér, jehož novorozenecký pláč se k nemírnému štěstí manželů ozval dne 6. ledna 1973.

Sophia a Carlo byli spolu více než padesát let, až do jeho smrti. Zemřel 10. ledna 2007 na plicní komplikace ve věku 94 let.

Prostě Sophia

Sophia byla pro svůj vkus a přirozeně elegantní držení těla módní ikonou. V 80. letech udala styl brýlím, které se staly hitem.

close info YouTube / YouTube zoom_in Brýle, které nosila Sophia chtěla mít každá žena

Napsala několik kuchařek tradičních italských a rodinných receptů. V roce 2015 jí vyšla kniha vzpomínek Včera, dnes a zítra, kde popsala svůj život od strastiplného dětství až po „Oscary“. Byla a stále je významnou filantropkou. Před třemi lety si otevřela restauraci ve Florenci.

Neuvěřitelně nestárnoucí devětaosmdesátiletá stále obdivovaná hvězda loni na podzim uklouzla ve svém domě v Ženevě, jedné ze svých nemovitostí. Utrpěla několikačetné zlomeniny a podstoupila operaci stehenní kosti a kyčle. Už letos v březnu se k radosti mnoha obdivovatelů – sice s hůlkou – zúčastnila slavnostní akce v Miláně. A jak se můžete přesvědčit, vypadá opravdu naprosto skvěle.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Sophia na večeři s přáteli v květnu 2024

Zdroje: edition.cnn.com, facts.net, people.com, en.wikipedia.org