Podmořská sopka vybuchla a vyvrhla zmutované žraloky. Vědci zůstali ohromeni

Elena Velímská

Podmořská sopka vybuchla a vyvrhla zmutované žraloky

Foto: Shutterstock.com

Živočichové i rostlinstvo se dokážou přizpůsobit extrémním podmínkám. Zimě, horku, suchu i mokřinám. Nedá se říct, že by bylo úplně obvyklé, aby si něco živého žilo uvnitř aktivní sopky. Opak je pravdou. Jedna z nich je domovem žraloků. A to hned dvou druhů. Tento objev vědce naprosto šokoval. Co tam tito mořští velikáni hledají? A jak tam můžou žít?