Anat byla v kanaánské mytologii bohyní lásky, plodnosti, krásy a války. Ilustrační foto.

Foto: Ironika / Shutterstock.com

Před pýr dny byl učiněn velmi významný archeologický nález, když farář v pásmu Gazy nalezl na svém pozemku vzácnou sošku kanaánské bohyně starou 4 500 let! Jedná se o celých 22 centimetrů vysokou vápencovou hlavu bez těla, jež pravděpodobně představuje kanaánskou bohyni Anat. K hlavě byla připevněna hadí koruna, kterou bohové používali jako symbol síly a nepřemožitelnosti.

Pásmo Gaza je úzká enkláva ve Středozemním moři, která se může pochlubit bohatstvím starověkých památek a archeologických nalezišť. Ve své době byla hlavní pozemní cestou spojující starověké civilizace v Egyptě, Levantě a Mezopotámii.

V současné době je pásmo Gazy jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí, kde vznikají honosné luxusní projekty a moderní development. Ty zastiňují i nalezené artefakty, které hned po jejich nálezech mizí a moderní projekty mají přednost před zachováním archeologických nalezišť. Například v lednu tohoto roku byly v Gaze objeveny zbytky hrobky z římské doby při práci na projektu výstavby bytů financovaným Egyptem.

Vzácnou sošku nelze přehlédnout

Hamasem řízené ministerstvo pro cestovní ruch a starožitnosti v Gaze před pár dny oznámilo nález 4 500 let staré sošky z kanaánského období. Jedná se o zobrazení semitské bohyně Anat. Vápencovou sošku objevil náhodně farmář Abu Eid ve městě Chán Júnis na jihu pásma Gazy a Ministerstvo cestovního ruchu a starožitností odhadlo stáří nálezu na přibližně 2 500 let před naším letopočtem. Farmář ji chtěl původně prodat, jak sám řekl:

"Našel jsem ji náhodou, když jsem obdělával svůj pozemek. Byla zablácená, ale když jsem ji omyl vodou, uvědomil jsem si, že je to vzácná věc," řekl Abu Eid listu The New Arab. "Nejprve jsem doufal, že ji někomu prodám, abych vydělal nějaké peníze, ale archeolog mi řekl, že má velkou archeologickou hodnotu.“

Na zcela nové video o tomto nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

"Anat byla v kanaánské mytologii bohyní lásky, plodnosti, krásy a války," uvedl v prohlášení ředitel ministerstva Džamál abú Rída. Bohyně byla jinak nazývána také Anath nebo Anatha. Z úrodné zemědělské oblasti podél východního pobřeží Středozemního moře se její kult do poloviny třetího tisíciletí př. n. l. rozšířil po celé Levantě. Semitská bohyně byla uctívána Kanaánci, Amorejci, Egypťany, Libyjci i Hebrejci, proto má tedy nález o to větší význam. I když se atributy této bohyně mezi jednotlivými kulturami v průběhu času značně liší, vědci se domnívají, že pravděpodobně silně ovlivnila i charakter řecké bohyně Athény.

Na další dokument se podívejte tady:

Zdroj: Youtube

Pásmo Gazy a jeho hvězdná minulost

Ohledně nálezu byla uspořádána tisková konference, na níž byl představen neobvyklý nález, který je pro Palestinu důležitý i politicky a strategicky. Zemí Palestiny a zejména pásmem Gazy prošlo mnoho lidských civilizací, ať už to byly civilizace kanaánské, římské, byzantské, islámské a další lidské civilizace, což znevěrohodňuje sionistické tvrzení, že země Palestina je zemí bez lidí pro lidi bez země, jak uvedl Jamal Abu Rida, generální ředitel pro starožitnosti a kulturní dědictví.

Podle Abú Rídy byla Gaza považována za obchodní koridor mezi zeměmi a říšemi, a proto je nasnadě, že se zde odkrývají archeologická naleziště, která v minulosti patřila různým královským rodinám. K dalším objevům v této oblasti patří i 2000 let starý římský hřbitov v Bejt Lahíi na severu pobřežní enklávy, který byl objeven v únoru gazanskými stavbaři. V lednu zase ministerstvo otevřelo zrekonstruovaný starý byzantský kostel v uprchlickém táboře Jabalia na severu pásma Gazy.

