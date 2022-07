Podívejte se na video podivné dlouhé stopy z Antarktidy. Vědci už ji dešifrovali

South Georgia je po většinu roku člověkem neobydlená.

Několik metrů dlouhá rýha ve sněhu se objevila na vzdáleném ostrově South Georgia v jižním Atlantském oceánu v roce 2018. Doslova přes noc se stala celosvětovou senzací. Měla být důkazem mimozemského života.

Souřadnice 54°39'44.6"S 36°11'42.5"W dlohou dobu nedávaly spát jak nadšencům do UFO, tak vědcům. Po jejich zadání do virtuálního glóbusu Google Earth se objevil snímek zobrazující asi kilometrovou stopu skládající se ze dvou pravidelných kolejí vedoucích k bílému předmětu zapuštěného do hlubokého sněhu.

Rýha se nachází na jedné straně 2 935 metrů vysokého ledovce Mount Page v Jižní Georgii. Tento největší ostrov britského zámořského území v Jižním Atlantském oceánu není trvale obydlen. Žijí zde pouze vládní úředníci s rodinami a zaměstnanci muzea poblíž Grytvikenu. Hustota zalidnění je pouze 0,01 obyv./km².

Stopa na South Georgia

Není divu, že si různí konspirátoři myslí, že po většinu roku opuštěný ostrov je základnou UFO. Dokazovat to má před čtyřmi lety pořízený snímek. S touto teorií přišli autoři YouTube kanálu s názvem SecureTeam10. Ti sami sebe označují jako za „nejrychleji rostoucí výzkumnou platformu a zdroj dat o mimozemšťanech".

Badatelé tvrdí, že stopu vytvořilo mimozemské plavidlo, které narazilo do úbočí hory a následně se zabořilo do sněhu. „Na fotografii lze zřetelně vidět, že se oválné těleso nejdříve dotklo skal, rozbilo se na kusy a jeho zbytek se klouzal téměř kilometr, než se zabořil do hlubokého sněhu," říká Tylor z týmu SecureTeam10. Podle něj je cestička natolik zřetelná, že ji nemohla vytvořit sněhová koule nebo obyčejný kámen.

„Muselo to být něco umělého, jako sáně nebo boby," dodává. S ním nesouhlasí docent fyzické geografie na Keele University ve Spojeném království Richard Waller. „Na obrázku nic zvláštního nevidím, šlo o obyčejnou lavinu."

Mimozemské plavidlo nebo jen lavina?

Podle něj se sníh sesunul z horní části, známé jako akumulační oblast. „Zdá se, že se kus ledovce odlomil. To vyvolalo lavinu. Její zbytky jsou vidět na úpatí hory." Během sesuvu se nestabilní led a kameny odlamují a kloužou níže. Většina trosek se zastavila, ale nějaký větší blok pokračoval dál. To vytvořilo tajemnou stopu.

„Šlo o zcela běžný přírodní úkaz, který byl náhodou zaznamenán na Google Earth," dodává Waller. Téměř kilometrové rýhy tedy nezanechali ani mimozemšťané, ani Santovy sáně či Superman, jež narazil do hory, jak spekulovali sledující YouTube kanálu.

