Alzheimerovou chorobou trpí přibližně 5 % populace ve věku nad 65 let. Hlavní vliv má v tomto ohledu genetika. To ale není všechno. Odborníci nyní přišli s tvrzením, že na vzniku degenerativních chorob včetně Alzheimera se může podílet i vysoký krevní tlak.

Vysoký krevní tlak

V případě, že trpíte na vysoký krevní tlak, je síla krve, která tlačí na stěny tepny trvale příliš vysoká. Laicky řečeno to znamená, že srdce musí pracovat usilovněji, aby přečerpalo krev.

Krevní tlak se měří v milimetrech rtuti (mm Hg). Obecně se za vysoký krevní tlak neboli hypertenzi považuje hodnota krevního tlaku 140/90 mm Hg nebo vyšší.

Dlouhodobě zvýšený nebo vysoký krevní tlak má negativní vliv na naše celkové zdraví. Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko vzniku infarktu a mrtvice. Důvodem je narušení stěny tepen, které vysoký krevní tlak poškozuje.

Právě to pak zvyšuje pravděpodobnost, že se v tepnách utvoří nánosy plaku, které když zatvrdnou, mohou zúžit nebo dokonce ucpat tepnu.

Tyto usazeniny v tepnách však zmůžou mnohem víc. Způsobují vznik krevních sraženin, které proudí krevním řečištěm a mohou blokovat průtok krve do srdce nebo mozku, což může vést ke vzniku infarktu nebo mrtvici.

Dopady vysoké hypertenze

Jak se nyní ukázalo, vysoký krevní tlak stojí také za dalším – poměrně závažným - onemocněním. Alzheimerovou chorobou. Ta je nejčastějším typem demence. Je onemocněním, které vážně naruší běžný život postiženého a jeho okolí.

Převezměte kontrolu nad vysokým krevním tlakem:

Zdroj: Youtube

Dobrou zprávou je, že vysoký krevní tlak můžeme ovlivnit. Pak máme vliv i na vznik kardiovaskulárních nemocí nebo degenerativních onemocnění mozku.

Abychom vysokému krevnímu tlaku a následně i vzniku Alzheimerovy choroby předešly, je nutné zdravě žít a důkladně se starat o své zdraví. To zahrnuje zdravý životní styl, vyváženou stravu a samozřejmě dosatek pohybu.

Nemusíte nutně běhat maratony nebo trávit každý den v posilovně. Přesto se doporučuje, abyste se alespoň 3 krát týdně po dobu 30 a více minut hýbali. Nutné je také nezakrnět společensky.

Co to znamená? Neustále chodit mezi lidi a bavit se. Dávat mozku nové podněty, aby nezakrněl a měl neustále nad čím přemýšlet a co zpracovávat. Pokud naše doporučení dodržíte, jste na dobré cestě.

Eliminujete případný vysoký krevní tlak a uděláte vše pro to, aby se vám vyhnula demence a další degenerativní choroby. I zde však platí pravidlo, že bez práce nejsou koláče. Tak na to myslete a začněte včas. Zbystřit by měli především lidé po padesátce, kteří jsou vysokým krevním tlakem ohrožení nejvíce.

Zdroje: www.webmd.com, www.fda.gov, www.yalemedicine.org