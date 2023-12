Externí autor 20. 12. 2023 13:54 clock 4 minuty video

Martin Joe Laurello, známý jako "lidská sova“, šokoval ve 20. a 30. letech 20. století americké diváky. Milovníci bizarních vystoupení tajili dech nad jeho neobvyklou schopností otočit hlavu úplně dozadu. Jak se stal úplně obyčejný chlapík jedním z neznámějších podivínů světa?

Na přelomu století se mnoho lidí z celého světa stěhovalo do Spojených států, splnit si svůj americký sen. V roce 1921 přicestoval z německého Norinberku i Martin Joe Laurello. Po svém příjezdu si změnil jméno na Martin Emmerling. S rozmachem cirkusů a artistických show lidé naráželi na různá vystoupení doslova na každém rohu. Speciální akrobaté jako Martin Laurello si vydělávali na živobytí šokováním diváků. Vedle klasických cirkusových kousků, jako byly drezura divokých zvířat nebo artistické kousky, se rozšířil trend tzv. Sideshow. Bylo to vedlejší „doprovodné“ představení, ve kterém obvykle vystupovali různě znetvoření a podivní lidé.

Zdroj: Youtube

Obyčejné dítě

Laurello se narodil v roce 1885 v Německu jako úplně normální dítě. Jeho hlava nikdy nebyla otočena dozadu, ani tomu nic nenasvědčovalo. Když emigroval do Ameriky věnoval se vystupování se zvířaty. Schopnost obrátit svou hlavu o neuvěřitelných více než 120 stupňů si tvrdě vytrénoval. Trvalo to dlouhé roky, než svůj vrcholný trik dovedl k dokonalosti. Mezitím se věnoval cvičení koček a psů. Svého psa například naučil chodit po dvou s deštníkem a kouřit dýmku.

Lidská sova

Na rozdíl od většiny svých kolegů nevypadal Martin Laurello jako „podivín“. Tři roky svého života věnoval tomu, aby úspěšně otočil hlavu o více než 120 stupňů. Byl nadšený z každého centimetru navíc. Po jeho vystoupení byla velká poptávka. Umělec poprvé předvedl své číslo v cirkusové show Dreamland na Coney Islandu. V tomto přímořském zábavním parku si Laurello udělal jméno a proslul jako „lidská sova“.

Nemohl dýchat

Pozoruhodné je, že Laurello dokázal pít pivo, i když měl úplně otočenou hlavu. Nebyl však schopen se v této pozici vůbec nadechnout. Na transparentu doprovázejícím jeho vystoupení byl představen jako „Bobby The Boy With The Revolving Head“ (Bobby Chlapec s otočnou hlavou). Pro fanoušky bylo to, co dělal neuvěřitelné. Artista kdysi prohlásil, že to pravidelným cvičením zvládne každý. Při zkoumání schopnosti sovího muže však nedostatek rentgenových snímků ponechal tuto záhadu navždy otevřenou.

Hvězda 30. let

Laurello vystupoval také v populárních cirkusech Ringling Bros. a Barnum & Bailey. V zimě se show přesunula do krytých prostor. V Hubertově muzeu v New Yorku se ocitl ve spolupráci s polykačem mečů Alexem Lintonem, silákem Charliem Feltonem a Royem Hecklerem. Heckler velel dobře vycvičené skupině blech. Po letech cestování po městech jako Philadelphia, Newark a Paterson s Hubertovým muzeem desetníků byl Laurello najat společností Ripleyʼs Believe It or Not! (Ripleyho Věřte nevěřte).

Zatčen na jevišti

Soví muž se oženil se ženou jménem Laura Prechtová a měl s ní syna Alexandra. Bohužel se rozvedl, a záhy se znovu oženil do dalšího neúspěšného manželství. Jeho životní příběh vyvrcholil zatčením během vystoupení. Umělec zplodil se svou druhou ženou Emilií Wittlovou dva syny a opustil ji. Naštvaná Wittlová podala oficiální stížnost na policii, na jejímž základě byl Laurello 30. dubna 1931 baltimorskou policií okamžitě zatčen za opuštění manželství kuriózním způsobem: „Stál na pódiu zády k davu a díval se přímo do publika." Popisoval tehdy deník The New York Times. „Mrkl na publikum a na dva policisty. Ti mu mrknutí oplatili a pak ho zatkli."

Sympatie k nacismu

Největší hanbou byla obvinění, že sympatizoval s nacisty. Krátce po první světové válce opustil svou ekonomicky zruinovanou vlast. Je možné, že považoval výzvy Adolfa Hitlera k posílení národa za slibné znamení. Nakonec se Hitler sám stal v roce 1938 „Mužem roku" časopisu TIME. „Byl to nacista,“ řekla bývalá kolegyně sovího muže Percilla Bejano.

Navždy legendou

O Laurellových posledních letech života se toho mnoho neví. Jeho poslední zaznamenané vystoupení se uskutečnilo v roce 1952, tři roky předtím, než zemřel záhadně na infarkt. Zajímavostí je, že se replika jeho hlavy otáčela na Times Square a na Světové výstavě v New Yorku v letech 1939–1940.

Zdroje: allthatsinteresting.com, en.wikipedia.org