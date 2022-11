Záhadná obří medúza zmátla americké letectvo. Vědci našli prosté vysvětlení

Natálie Borůvková

Co přesně zmátlo americké letectvo?

Foto: The Len / Shutterstock

Vědcům se zjevně podařilo vyřešit záhadu "vesmírné medúzy", která se proháněla po obloze a zmátla americké letectvo svou podivnou září. Vysvětlení je ale prostší, než se čekalo…

Americké letectvo zachytilo obraz podivného objektu, který se pohyboval po obloze.

Záhadná obří medúza zmátla americké letectvo

Tajemný objekt byl následován podlouhlou zářící aurou. Tato "vesmírná medúza", všechny zmátla. Nikdo nevěděl, na co se dívá. Christian Magliocca, seržant z amerického letectva uvedl: „Viděli jsme to nad obzorem a byli jsme opravdu zmateni, co by to mohlo být. Záhadu jsme pozorovali ve výšce 11 tisíc metrů. Celá událost trvala od začátku do konce asi deset minut. Skutečně se jednalo o velkolepou podívanou. Jsem velitel přepravy na Boeingu C-17 Globemaster III, takže se mě týkají všechny věci související s nákladovým prostorem letadla. Piloti a můj další partner byli naprosto ohromeni. Myslím, že mluvím za nás všechny, když řeknu, že na to, co jsme viděli, do smrti nezapomeneme.“

V tomto případě však nešlo o útok mimozemšťanů ani jiný neobvyklý jev, nýbrž o raketu Falcon 9. Jednu z těch, které vlastní společnost Space X.

Právě ta měla odstartovat z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě a jak je vidět, způsobila větší rozruch, než bylo zamýšleno.

Chris Combs, profesor z Texaské univerzity v San Antoniu následně vysvětlil, proč tento zářící předmet zmátl americké letectvo: "Je to kombinace fyziky stlačitelného proudění a dokonalého načasování, kdy je plyn osvětlen světlem těsně nad horizontem."

Vědci našli prosté vysvětlení

Ve skutečnosti tak nešlo o záhadnou obří medúzu, která by létala vzduchem, nýbrž o výfukové plyny vycházející z trysky motoru rakety SpaceX. Právě ty pak vytvořily dlouhé kapkovité "tělo" medúzy.

Důvod, proč jsou výfukové plyny schopné tohoto zvláštního jevu je, že uvnitř a vně trysky se nachází odlišný tlak. Tlak na výstupu z trysky je obecně vyšší než tlak vyskytující se v okolí. Aby došlo k vyrovnání, musí se plyn více rozšířit.

Při nedostatečně rozšířeném výfuku se na výstupu z trysky objeví expanzní ventilátory, které sníží tlak a vyrovnají se s pozadím. Vznikne tak něco, co okolní svět vnímá a vidí jako záhadné obří medúzy pohybující se ve velké výšce.

"U příliš rozšířeného výfuku se objeví rázové vlny, které zvýší tlak zpět na pozadí. Jakési rázové diamanty, které jsou viditelné i v nižší nadmořské výšce." uvedl Combs. Podivné záhadě se tak přišlo na kloub.

To však neznamená, že vesmírné medúzy neexistují.

