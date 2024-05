Externí autor 16. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Tento film je dnes už kinematografickou klasikou. Jako mnoho jiných snímků se příliš dlouho na stříbrných plátnech ale kvůli soudruhům neohřál a na celých jednadvacet let skončil v trezoru. I tak ale došel obrovského uznání, a to nejen díky skvělým hereckým výkonům. Poznáte, o který snímek se jedná?

Režisér Juraj Herz si vzal jako inspiraci knihu spisovatele Ladislava Fukse. Slovenský filmař měl štěstí, že se točilo ještě před ruskou invazí v roce 1968, tudíž měl vcelku volné pole působnosti. „…já jsem měl naprostou svobodu natočit ho tak, jak jsem chtěl. Nikdo mi do toho nemluvil, žádný komunistický dramaturgové, takže od začátku do konce je to můj film,“ cituje slova režiséra web super.cz.

To mu ale stejně později bylo houby platné, protože netrvalo dlouho a se zakazováním se roztrhl pytel. Snímek měl premiéru v březnu roku 1969, pak se na něj dlouhou dobu zase nikdo nepodíval. Do distribuce se dostal znovu až po revoluci v roce 1990. Do té doby ležel zamčený v trezoru.

Nebyli to ale jen komunisté, kteří měli s tímto kontroverzním snímkem problém. Manželka představitele hlavní role po premiéře pronesla slova, která jako kdyby předpověděla budoucnost. „Pánbůh vás všecky potrestá,“ vznesla na konto promítaného filmu. A tak se také stalo.

A proč s tím vlastně všichni měli problém? Děj se totiž točí okolo člověka, který má poněkud zvláštní zálibu. Pan Karel Kopfrkingl je na první dobrou zcela neškodný člověk. Spořádaný občan, milující manžel i otec. Miluje svou práci a je jí posedlý. Doslova.

Nejstrašidelnější jsou vrazi, na kterých to nepoznáte

Na tom by na první dobrou nebylo nic špatného, kdyby se nejednalo o práci spalovače mrtvol. Představa pana Kopfrkingla o tom, jak lidská duše po spálení putuje do nebe ho přímo posedne. A k vykreslení jeho zvrhlé povahy přispívají i geniálně napsané monology, které z úst herce Rudolfa Hrušínského zní jako slova, která vás nenechají spát.

„Jsou dvě žároviště, a dokonalá proměna nebožtíka v popel teď, když zavedli místo koksu plyn, trvá hodinu patnáct minut. V poledne máme pauzu, když je hezky, můžete se, pane Dvořák, nadýchat čerstvého vzduchu na hřbitově,” zazní mimo jiné v tomto snímku, který by v klidu mohl konkurovat Mlčení jehňátek nebo Psychu.

Dokonce samotný Hrušínský zvažoval, jestli roli člověka posedlého smrtí má přijmout. Odrazoval ho i tučný scénář, který byl třikrát tlustší, než bylo normálně zvykem. Ať už je kohokoliv názor na tento kontroverzní film jakýkoliv, Rudolfu Hrušínskému se chladnokrevného pracovníka v krematoriu podařilo zahrát geniálně.

Nejstrašidelnější jsou totiž ti vrazi, na kterých to nepoznáte. A pan Kopfrkingl měl na tváři úsměv, mluvil klidně. I jeho slova zněla velmi libozvučně. Do té doby, než zjistíte, že jsou to dost možná ta poslední, která ve svém životě uslyšíte.

V krematoriích nikdo nechtěl být, Menzel omdlel

Kromě Hrušínského si ve filmu zahrál také Jiří Menzel, který dostal roli učně, jehož zkušený spalovač učí svému řemeslu. Lokace pro natáčení byla ve skutečných krematoriích, a tak v podstatě nebylo nic nezvyklého, že se na těchto místech nacházeli i skuteční nebožtíci. A to bylo pro Menzela už příliš. Jednoho natáčecího dne tak na place omdlel.

„Herci všechno uměli, všechno rychle natočili. Každý den ve tři hodiny jsme byli hotoví, protože v těch třech krematoriích, kde jsme točili, nechtěl nikdo být,“ okomentoval situaci na natáčení režisér Juraj Herz.

Jak napověděla už samotná profese pana Kopfrkingla, jedná se o film Spalovač mrtvol. Že je to snímek vskutku geniální potvrzuje i fakt, že byl navržen na mnohá ocenění a také některá získal. V roce 1969 byl za Československo nominován na Oscara, kde sice snímek Juraje Herze neobstál, ale na katalánském mezinárodním filmovém festivalu byl za hlavní roli oceněn právě Rudolf Hrušínský a cenu získal také Stanislav Milota za nejlepší kameru.

