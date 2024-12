Každý má svou oblíbenou polohu, v níž se rád oddává snění. Pokud jde o mozek, není důležité jen to, že zavřete oči a usnete. Pro jeho zdraví je klíčová také pozice, v níž většinu noci strávíte. Zatímco některá může přinášet zdraví, jiná může souviset se zvýšeným rizikem neurodegenerativních poruch.

Dlouho se myslelo, že spánek je jen pasivní stav nečinnosti organismu. Moderní výzkumy ale ukazují, že to tak není. Během nočního odpočinku probíhají klíčové procesy, jako je obnova a posilování paměti, regenerace buněk a detoxikace mozku.

„Když spíme, mozek zcela mění svou funkci,” říká Dr. Maiken Nedergaard z University of Rochester. „Dal by se přirovnat k ledvině, odstraňující odpad ze systému. Existují totiž určité opravné mechanismy, které se odehrávají převážně nebo nejúčinněji jen během doby, kdy spíme.”

Zdraví prospěšný spánek ale znamená více než jen hodiny pod peřinou. Důležitá je také jeho kvalita, pravidelnost, a jak ukazují nejnovější vědecké studie, také poloha, v níž noc strávíme.

Poloha při spaní

I přestože je náš mozek považován za vrcholné dílo evoluce, i jeho postihují některé neurodegenerativní nemoci, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, které jsou často spojovány s poruchami spánku, včetně potíží s usínáním, a s hromaděním mozkových odpadních chemikálií. Výzkumnice Helene Benveniste z univerzity Stony Brook ve Spojených státech se rozhodla, že se na tuto problematiku podívá blíže.

„Pomocí dynamické kontrastní MRI metody, spolu s kinetickým modelováním ke kvantifikaci směnných kurzů CSF-ISF, jsme sledovali mozky hlodavců ve třech spánkových pozicích - na boku, na břiše a na zádech, s cílem zjistit, během jaké se jejich orgán nejúčinněji čistí od nahromaděných toxinů,” vysvětluje.

close info Archiv ireceptar.cz zoom_in Na boku spí ráda i zvířata.

Vědkyně spolu se svým týmem zjistila, že tzv. glymfatický transport byl nejefektivnější v poloze na boku.

„Je zajímavé, že jde o nejoblíbenější pozici těla nejen ve volné přírodě, ale také u lidí. Zdá se, že jsme se jí během milionů let přizpůsobili, abychom co nejlépe vyčistili náš mozek od zplodin metabolismu, které se nahromadily, když jsme vzhůru,” dodává Benveniste.

Na zádech ne

Její výzkum však není jediný. Letos ho tým odborníků z University of California San Fracisko, Saint Mary’s General Hospital in Toronto, Mayo Clinic College of Medicine and Sciences a Advanced Brain Monitoring rozšířili i na lidské dobrovolníky.

Ty rozdělili do několika kategorií od zdravých jedinců po pacienty s mírnou kognitivní poruchou, s progresivní supranukleární obrnou, poruchou Parkinsonova spektra, demencí a Alzheimerovou chorobou. Všichni museli během dvou nocí nosit speciální přístroj, hodnotící devět klíčových biomarkerů spánku.

„Zjistili jsme, že účastníci s neurodegenerativními onemocněními strávili spaním na zádech o dvě hodiny více než lidé z kontrolní skupiny,“ říká hlavní autor studie Daniel J. Levendowski. „To naznačuje, že v této poloze je odstranění toxinů z mozku méně účinné, což může vést k jejich hromadění,“ upozorňuje. „Naopak, při poloze na boku byl glymfatický transport nejefektivnější.”

Zdroje: www.newsinhealth.nih.gov, www.medicalnewstoday.com, www.news.stonybrook.edu, www.health.com