Co člověk, to jiné potřeby na spánek a jeho délku. Všichni máme vlastní cirkadiální hodiny, které ovlivňují mnoho věcí v našem těle, včetně spánku. Podle vašeho znamení se dá určit jaký, a jak dlouhý odpočinek potřebuje právě vaše tělo a mysl.

Beran (21.3. – 20.4.)

Beran je, co se týče požadavků na relaxaci svého organismu vcelku skromný. Stačí mu totiž spát pouze čtyřmi až pět hodin denně. To se mu hodí, protože rád ponocuje, a chodí do postele běžně kolem třetí hodí ráno.

Pro někoho by to mohlo být zoufale málo, ale Beran je dokonale odpočatý. Pokud však odpočívá tak málo delší dobu, může být chronicky unavený. Potom je rozladěný, nepříjemný a chová se jako malé dítě.

Býk (21.4. – 21.5.)

Býk potřebuje hojnost ve všech aspektech života, tím je i doba jeho odpočinku. Jeho tělo vyžaduje minimálně 7 hodin spánku, jinak je tento zrozenec zamračený a podrážděný. Nejpozději by měl chodit spát ve 23 hodin.

Tento jedinec musí mít ráno pomalý start. Něžné probuzení, trochu převalování v posteli, sprcha, dobrá snídaně a káva. Nesmíte po nich chtít žádné rychlé pohyby a náročné výkony. Hlavně je nebuďte před sedmou hodinou.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Blíženci potřebují 8 až 12 hodin spánku. V krizových situacích zvládnou žít i s 2 až 4 hodinami, ale ne dlouhodobě. Pravidelně by neměli chodit do postele později než v 1 hodinu. Žijí rádi v noci, ale musí myslet na odpočinek.

Tito zrozenci milují společnost, zábavu a dlouhé konverzace s přáteli. Je pro ně těžké se odtrhnout a uklidnit svou mysl. Mobilní telefon by si měli vypnout a dát co nejdál od postele. Někdy jim pomůže na nespavost dýchání a meditace.

Rak (22.6. – 22.7.)

Citlivý Rak potřebuje minimálně 8 hodin spánku, aby zvládl další den. Důvodem je to, že je velmi senzitivní a empatický, což vyčerpává jeho energii. Neměl by tedy ulehat později než ve 23 hodin. Nedostatek spánku ho vždy rozhodí.

Pokud se tomuto jedinci podaří naspat kolem deseti hodin, je v úžasné tvůrčí energii a všechno mu jde od ruky. Nestává se to často, ale když se zadaří, je jako nezničitelný superhrdina, který dokáže skály lámat.

Lev (23.7. – 22.8.)

Lvi by měli chodit na kutě nejdéle kolem půlnoci, protože spodní limit je pro ně sedm hodin odpočinku. V takovém režimu dokážou fungovat i dlouhodobě, protože svou energii umí rychle dobíjet, zvlášť, když je probudí sluneční paprsky.

Pokud potřebuje dorovnat nějaký spánkový dluh, bude potřebovat absolutní ticho, klid a tmu. Proto jsou nezbytnou výbavou jeho ložnice zatemňovací závěsy na oknech a v nočním stolku najdete špunty do uší a masku na spaní.

Panna (23.8. - 22.9.)

Organizovaná Panna vstává za svítání a chodí spát se slepicemi. Je to tak, protože potřebuje mít dostatek síly na své každodenní výkony. Nicméně často má problémy se spánkem, protože v hlavě dopředu plánuje, co ji čeká.

Pokud jsou dlouhodobě nevyspalé, začnou dělat chyby, což je jejich největší noční můra. Perfekcionistické Panny si pak samy nastaví režim tak, aby doplnily své síly a dobily si svou vyčerpanou energii.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Lidé ve znamení Vah potřebují pravidelný spánek, protože únava je vyhodí z jejich rovnováhy. Nic se jim pak nedaří. Spát by měly chodit před jedenáctou hodinou. Pro jejich existenci je to životně důležité.

Tito lidé mají pocit, že nesou odpovědnost za všechny a všechno. Unavují je konflikty a negativní energie. Je pro ně často vyčerpávající uklidňovat sváry a hádky. Nejlépe si odpočinou v přírodě na čerstvém vzduchu.

Štír (24.10. – 22.11.)

Štíři mají problémy s usínáním, a zároveň je pro ně těžké se ráno probudit. Jejich organismus potřebuje osm hodin spánku a jemné probuzení po ránu. Nesnáší ranní stres a kvap, potřebují vlastní tempo a pohodičku.

Do postele by se měli uložit ideálně do 22 hodin. Jedině tak jsou schopni ráno vstát. Pokud jdou do postele později, hůř se jim usíná a druhý den jsou schopni prospat celé dopoledne, což rozčiluje jejich partnery a blízké.

Střelec (23.11. – 21.12.)

Střelec by neměl chodit spát po 1 hodině v noci. Potřebuje mít dostatečný odpočinek, protože vydává mnoho energie. Je to aktivní jedinec, který se do všeho vrhá po hlavě, a svou sílu potřebuje někde čerpat.

Pokud se dlouhodobě nevyspí, přichází samozřejmě únava a úbytek energie. Má tu výhodu, že i když se úplně vyčerpá, stačí mu pak jednorázové dobití energie a může zase naplno fungovat dál.

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Kozoroh potřebuje dodržovat svůj vlastní řád. Odpočinek by neměl být kratší než 7 až 8 hodin. Není důležité, v kolik hodin jde tento jedinec spát, ale kolik hodin bude moci strávit v říši snů.

Pokud musí tito zrozenci vstávat příliš brzy, což je někdy kolem sedmé hodiny ráno měli by ulehat nejpozději o půlnoci. Jinak jsou na své okolí velice nepříjemní a práce jim nejde od ruky.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáři jsou duševně aktivní jedinci. Jejich hlava nikdy nespí, protože pořád nad něčím přemýšlí a vymýšlí inovace. Jsou schopní chodit spát kolem třetí hodiny a nezanechá to na nich žádné následky. Po únavě ani stopy.

Tito zrozenci se často potřebují fyzicky unavit, pomůže jim sport, procházka v přírodě, nebo plavání. Aby se jim lépe usnulo, naladí je meditace, horká koupel nebo jóga před spaním.

Ryby (21.2. – 20.3)

Introvertní Ryby tráví spoustu času ve světě fantazie. Sní ve dne i v noci. Pokud to jejich tělo potřebuje, klidně budou spát celý den. Jejich nervový systém potřebuje kvalitní a dlouhý odpočinek.

Obvykle je pro ně minimální doba pro spánek osm, ideálně však deset hodin. Aby byla citlivá Rybka v kondici, měla by chodit spát kolem deváté hodiny večerní. Má totiž velký výdej energie.

