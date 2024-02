close info Profimedia

Jarouš M Komořanský 7. 2. 2024

Spíte v ponožkách? Pokud ne, měli byste to vyzkoušet. Už naše babičky věděly, proč to dělají a moderní věda přínos jejich poznatku jen potvrzuje. Noční nošení ponožek totiž odhaluje řadu nečekaných výhod. Jaké to jsou?

Od urychlení nástupu spánku až po zlepšení zdraví, pokožky na spaní jsou zkrátka výhra. Ač si někteří pochvalují pohodlí ponožek, jiní jsou k jejich účinkům skeptičtí. Nejnovější výzkumy a poznatky odborníků však naznačují, že tento zvyk by mohl nabídnout více než jen teplo nohou a ovlivnit vše od kvality spánku až po sexuální zdraví. close info Stokkete / Shutterstock zoom_in jak souvisí spánek a ponožky? Vědecké poznatky o teplých nohách Zvyk nosit do postele ponožky může být prospěšnější, než si myslíte. Výzkumy ukazují, že tato jednoduchá změna může vést k rychlejšímu nástupu spánku, delšímu trvání spánku a menšímu počtu nočních probuzení. Základní princip spočívá v zahřívání nohou, které usnadňuje snížení tělesné teploty, což je zásadní faktor pro zahájení spánku v souladu s cirkadiánními rytmy. Ideální teplota v místnosti pro spánek se liší, ale zajištění tepla pro nohy může mít významný vliv bez ohledu na okolní podmínky. Nošení ponožek do postele může usnadnit rychlejší spánek tím, že zahřeje studené nohy, což následně signalizuje tělu, aby snížilo svou tělesnou teplotu a připravilo se na klidný spánek. Vědecké přínosy nošení ponožek do postele se týkají i péče o pokožku, protože zvlhčení pokožky nošením bavlněných ponožek může zabránit jejímu vysušení. A možná vás překvapí, že ponožky mohou přispět i k dynamice vašich vztahů. Studie naznačují potenciální zvýšení sexuálního uspokojení. close Magazín Naše babičky řešily hučení a bolest v uších pomocí běžného koření. Spařili ho a kapaly do ucha video Ponožky – benefit pro každého? Zajímavé je, že ponožky mohou hrát roli i při řešení specifických problémů se spánkem, ačkoli je zapotřebí dalšího výzkumu, který by potvrdil jejich účinnost u osob s onemocněním, jako je nespavost. Pro ty, kteří mají studené nohy nebo špatný krevní oběh, by ponožky mohly nabídnout jednoduché řešení pro zlepšení kvality spánku. Podívejte se na toto video: Zdroj: Youtube Zásadní je výběr správného typu ponožek Samozřejmě záleží i na tom, jaké ponožky pro spaní zvolíte. Doporučují se pohodlné, volně padnoucí ponožky z přírodních vláken, jako je vlna nebo bavlna, pro jejich prodyšnost a schopnost udržovat optimální teplotu. Kompresním ponožkám byste se však měli naopak vyhnout, pokud je nepředepsal zdravotnický pracovník, a to kvůli jejich potenciálnímu omezení průtoku krve. Preference v oblasti pohodlí se však člověk od člověka liší. Zatímco někteří mohou dávat přednost volnosti bosých nohou, jiní zjistí, že ponožky výrazně zlepšují spánek. close Magazín Lékaři odhalili nejlepší polohu na spaní. Nazvali ji Snílek. Bolesti zad zmizí a zlepší partnerský vztah video Spánková rutina Zařazení ponožek do své spánkové hygieny by mohlo změnit pravidla hry pro zlepšení kvality spánku. Tento postup v kombinaci s dalšími návyky podporujícími spánek nabízí komplexní přístup ke zlepšení nočního odpočinku. Pokud jste zvědaví a metodu vyzkoušíte, zvažte, jak by ponožky mohly zapadnout do vaší noční rutiny jako jednoduchý, ale účinný nástroj pro lepší spánek. Ponožky jsou osobní volbou, kterou však věda podporuje z různých důvodů, od zlepšení spánku až po zlepšení zdraví pokožky. Ať už si chcete zahřát nohy, zlepšit kvalitu spánku, nebo dokonce přidat trochu jiskry do milostného života, vyzkoušení ponožek na noc je jednoduchý experiment bez rizika, který může vést k překvapivě příznivým výsledkům. Jako vždy se mohou individuální zkušenosti lišit, proto při rozhodování o tom, zda si ponožky na noc nasadit, zvažte své pohodlí a zdravotní potřeby. Zdroje: health.clevelandclinic.org, sleepdoctor.com, www.sleepfoundation.org, www.theguardian.com, www.linkedin.com

