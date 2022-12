Ačkoliv je spánek pro lidský organismus skutečně důležitý, každý ho vnímá po svém. Výjimkou tak nebyli ani lidé ve středověku. Spali na etapy. Bylo to údajně mnohem zdravější.

O osmi hodinách spánku tak lidé ve středověku neměli zřejmě sebemenší tušení.

Ve středověku lidé nespali jako my, spali na etapy

Ačkoliv se spánek považuje za důležitou část dne, během které naše tělo dorovnává energii vydanou během dne, ne všichni spánek vnímali jako rovných osm hodin, kdy o sobě nebudete vědět. Lidé ve středověku do měli jinak.

Co by na to řekla současná medicína, se můžeme buď zeptat nebo pouze domnívat, lidem ve středověku ale přerušovaný spánek očividně svědčil. Rozdělili si ho rovnou na dvě části.

Tou první byl spánek, ke kterému se středověcí lidé ubírali večer a trvali něco málo přes půlnoc. Pak se vzbudili, aby o několik hodin později ve spánku pokračovali. Ti, co byli movití, tak mohli kolem 21. hodiny s nadšením skočit na své matrace a dát si zhruba 3 hodiny kýženého odpočinku.

Následovalo probuzení. Nutno dodat, že ve středověku neexistoval budík a první hodiny ani neměřily přesný čas, přesto se lidem dařilo se probudit. Jak, to se můžeme jen domnívat.

Od jedné hodiny ranní pak lidé pokračovali ve druhé spánkové fázi. Ta trvala až do ranního rozbřesku.

Pokud si myslíte, že "hodinka" bdění, jak se přerušení spánku uprostřed noci skutečně nazývalo, byla jen netečným zíráním do zdi a čekáním na fázi číslo dvě, pak vás vyvedeme z omylu. Lidé totiž během této hodiny dělali všechny možné činnosti. Jako by byl bílý den.

Bylo to mnohem zdravější

Vrhali se na svá řemesla, přikládali dřevo do kamen nebo dodělávali resty předchozího dne. Dokonce se navštěvovali s těmi, které chtěli vidět a popovídat si s nimi. Ba co víc, zbavení nejtížívejší únavy se s velkou oblibou vrhali na své protějšky a plodili potomky.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Možná proto byl středověk dobou, kdy se rodilo velké množství dětí. Ačkoliv byla vysoká úmrtnost, lidé si byli vědomi toho, že pro zachování svého rodu nemohou zůstat nečinní.

Po noční pauze následovala druhá spánková fáze, která byla jakousi přípravou na další pracovní den. Spánek v ní již nebyl tak hluboký. Přesto tato fáze pomáhala dodat potřebné množství energie a vitality.

Ne každý usínal a probouzel se ve stejný čas. Vše bylo odvislé od první fáze spánku. Ta pak určovala nejenom noční "hodinku" a druh činnosti, ale také začátek fáze dvě.

