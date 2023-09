Moře v Austrálii vyplavilo obrovskou barevnou palačinku. Vyvolala poprask. Prohlédněte si záběry

Elena Velímská 17. 9. 2023 14:42 clock 3 minuty video

Mnoho zvláštních živočichů či rostlin známe dnes i díky sociálním sítím. Jejich snímky či videa vždy vyvolají patřičný ohlas. Nejinak je tomu u podivného barevného čehosi, co tvarem připomíná – no třeba palačinku. Je to rostlina či živočich? Tipnete si podle obrázku alespoň do jaké „říše“ patří?

tag Austrálie palačinka Slimák tanečník živočichové

