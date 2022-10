Co se jedlo ve starověké Spartě. Černou polévku by měli jíst muži i dnes

Natálie Borůvková

Co jedli staří Sparťané?

Foto: Profimedia.CZ

Válečnická společnost starých Sparťanů byla posedlá fyzickou výkonností a dokonalostí. Stát se skutečným Sparťanem však znamenalo také dobře jíst. Vyhlášená byla proslulá černá polévka. Tu by muži mělí jíst i dnes.

Sparťané chtěli být nejsilnější, nejodolnější a nejmocnější společností starověkého světa.

Co se jedlo ve starověké Spartě?

Tato posedlost a odhodlání být těmi nejlepšími samozřejmě ovlivnila i spartskou kuchyni. Byla to doba renesance spartské společnosti, kdy se mnohem více pozornosti věnovalo tomu, jak přesně se jako Sparťan udržet ve formě.

Legendární "pochutinou" byl černý vývar. Lahodnou polévku za tím však nehledejte. Tento vývar byl směsí prasečí krve, octa a soli. Ačkoliv se přesný recept z historie nedochoval, ani dnes není kombinace těchto tří surovin zrovna pohlazením pro chuťové pohárky.

Život Sparťanů byl dosti barbarský a černou polévku konzumovali v hojné míře. Byly to převážně jejich výpravy a nejrůznější tažení, které z tohoto vývaru udělaly legendu.

Černý vývar byl navíc přínosným jídlem. Skládal se ze tří surovin, které byly snadno dosažitelné. Není se čemu divit, že se z černého vývaru stalo ideální válečné jídlo.

Sparťané tedy tento pokrm jedli, když dobývali své sousedy. Úspěšní byli nejen na poli válečném, ale jak se zdá, také v tehdejší kulturní a kulinářské vyspělosti.

Proslulou černou polévku by měli jíst muži i dnes

Když zrovna neválčili, stravovali se pestřeji. Ačkoliv záznamy, které by jasně ukazovaly, jaký byl jejich jídelníček, lze sehnat jen stěží. Sparťané byli až notoricky uzavření a historické prameny v tomto ohledu chybí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pokud se obrátíme na geografii, která v nám v tomto směru může být nápomocná, zjistíme, jak to se stravou ve starověké Spartě bylo. Geografie Sparty je snem každé válečnické společnosti. Je lemována horami Taygetus a Parnon, zasazena do údolí Evrotas a obklopena kopci, což představuje dokonalou obranyschopnou polohu. A nejen to. Tato poloha je také ideálním místem pro zemědělství a farmaření, stejně jako pro lov.

Sparťané tak chovali ovce a kozy, z jejichž mléka vyráběli sýr. Tato dovednost je dokonce proslavila. S oblibou konzumovali chléb, i když ten se obvykle vyráběl z ječmene, což opět naznačuje, že obdělávali půdu, kterou ovládali.

Maso bylo ve Spartě rozšířenější než ve zbytku Řecka, kde byly základem ryby. Předpokládá se, že to je jeden z možných důvodů jejich vyššího vzrůstu a síly oproti jejich sousedům. Jako vnitrozemský městský stát neměli snadný přístup k bohatým rybářským vodám Středozemního moře, a proto poráželi ovce, kozy, kuřata a prasata, která chovali. Legendou však zůstává černá polévka, kterou by muži měli jíst i dnes.

Zdroje:

www.legendsandchronicles.com

www.greecehighdefinition.com

mjaac.com