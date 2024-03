Slinivka břišní hraje zásadní roli při vylučování enzymů pomáhajících rozkládat potravu a vstřebávat ji. Utrpí-li slinivka dlouhodobé poškození v důsledku stavů, jako je chronický zánět slinivky břišní, nadužívání alkoholu nebo jiné nemoci, může se trávicí proces oslabit.

Špatná funkce slinivky

Onemocnění slinivky břišní, kdy dochází k nedostatečné produkci a sekreci trávicích enzymů, způsobuje, že jedinci mají enzymů potřebných pro správné trávení potravy nedostatek, což vede ke kaskádě příznaků, které mohou významně ovlivnit zdraví a celkovou pohodu. Jedná se o exokrinní pankreatickou insuficienci, označovanou zkratkou EPI.

Podle Dr. Deepaka Agrawala, primáře gastroenterologie a hepatologie na The University of Texas at Austin Dell Medical School, se EPI projevuje příznaky, jako jsou průjem, žlutá stolice, nechutenství, ztráta hmotnosti a podvýživa.

Tyto příznaky vznikají v důsledku nedostatečného rozkladu bílkovin, sacharidů a tuků, což následně brání vstřebávání živin.

S EPI jsou spojená i další onemocnění, včetně chronické pankreatitidy, cystické fibrózy, celiakie, cukrovky a zánětlivých střevních onemocnění, jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.

Kromě toho jsou ohrožení také jedinci, kteří podstoupili chirurgický zákrok na zažívacím traktu zahrnující odstranění části slinivky břišní nebo žaludku. Dokonce i zdánlivě nesouvisející stavy, jako je syndrom dráždivého tračníku a autoimunitní onemocnění, jako je lupus, se podle odborníků pojí s nedostatečnou funkcí slinivky břišní.

Tyto příznaky nepřehlížejte

Rozpoznání příznaků EPI mezi nesčetnými zažívacími potížemi může být náročné. Dr. Agrawal upozorňuje na klíčové ukazatele, na které je třeba si dát pozor!

Mezi ty patří:

bolest v levé horní části břicha, bolest v horní části těla zahrnující pás zad, špatné trávení, nevolnost nebo zvracení, bolest břicha, hubnutí bez příčiny, nadýmání a nafouknutí břicha, škytavka, horečka, u chronické pankreatitidy steatorea – zapáchající tučná stolice, průjem, úbytek hmotnosti.

Jaké příznaky doprovází nedostatečnou funkci slinivky břišní?

Napoví i vitaminy a minerály

Příznakem nedostatečné funkce slinivky břišní mohou být dále ukazatele jako nedostatek železa, vitaminu B12, kyseliny listové a vitaminů rozpustných v tucích. Jejich nedostatečná hladina může vyvolat různé projevy, jako jsou kožní vyrážky, bolesti kostí a svalové křeče.

Při výskytu příznaků podobných příznakům EPI je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc. Dr. Frank Gress, docent medicíny a gastroenterologie, zdůrazňuje, že je důležité poradit se s lékařem primární péče, který může provést prvotní posouzení.

Pokud příznaky nejsou jednoznačné, může vás lékař poslat ke gastroenterologovi za účelem dalšího vyšetření.

Po stanovení diagnózy strategie léčby obvykle zahrnují doplňování pankreatických enzymů a v některých případech doplňování vitamínů vedoucích k odstranění nedostatku živin a zmírnění příznaků.

Včasným rozpoznáním a léčbou nedostatečné funkce slinivky břišní mohou jedinci znovu získat kontrolu nad svým zažívacím zdravím a celkovou pohodou.

