Uvažujete o tom, že pověsíte staromládenecký život na hřebík a najdete si konečně partnerku pro život? Možná už přítelkyni máte a plánujete jen vhodné místo a čas k pokleknutí a navléknutí zásnubního prstýnku. Měli byste si ale dát pozor, protože všechny ženy nejsou stavěné na manželství.

Existují dámy, které se narodily v hvězdných znameních, která se pro sňatek a společný život v manželství vůbec nehodí. Raději nejdříve zjistěte, které to jsou. Astrologie zná ty naprosto nejhorší manželky podle horoskopu. Těmto ženám se opravdu raději vyhněte obloukem. Najdete v následujícím seznamu i svou vyvolenou?

Štír (24.10. – 22.11.)

Přáli byste si línou manželku, která o sebe příliš nedbá, a touží jen po bezstarostném životě? S největší pravděpodobností bude vaše odpověď „ne“. Pokud jste právě po uši zamilovaný do ženy narozené ve znamení Štíra, zbystřete. Jakmile vám totiž odpadnou růžové brýle, nestačíte se divit.

Uvidíte, že přesně takové je vnitřní nastavení vaší drahé polovičky. Vaše femme fatale bude najednou ta tam a před vámi bude sedět zanedbaná osoba v teplákách u počítače, kde tráví většinu svého času. Místo úklidu svého domova věnuje čas zíráním do telefonu nebo na televizi.

Pokud si myslíte, že je to nějaké přechodné období, které ji přejde s příchodem potomků, mýlíte se. V případě, že ji na její nedostatky upozorníte, může se chvíli snažit o změnu, ale většinou jí to dlouho nevydrží. Nakonec budete muset akceptovat její povahu, nebo včas vezměte nohy na ramena.

Rak (22.6. – 22.7.)

Ženy narozené ve znamení Raka se na první pohled zdají jako ty nejhodnější. Na počátku nového vztahu máte pocit, že tyto citlivé a milé dámy musí být ideálními partnerkami. Po svatbě však může přijít nemilé rozčarování. Račice totiž bývají energeticky negativní a pesimistické.

V náročnějších situacích mají sklony k hysterii. Tyto zrozenkyně vyžadují materiální zajištění, pohodlí a potrpí si na luxus. Buďte tedy připraveni na to, že se nebojí peníze roztočit. O důsledcích svého chování příliš nepřemýšlí, proto buďte na pozoru, ať neskončíte pod mostem.

Mívají pocit, že si mohou dovolit život na vysoké noze. Jednají s takovým přesvědčením, že můžete životu na vysoké noze, aniž byste si to mohli dovolit, snadno propadnout i vy. A to rozhodně není dobře. Můžete velmi snadno spadnout do dluhů, ani nebudete vědět, jak. Pokud se rozhodnete kritizovat její počínání, může vás obvinit z toho, že jste škrt, který jí nic nechce dopřát. Citovému vydírání se nevyhnete.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Zasněné Ryby mají pocit, že je jejich život hollywoodský film s „happy endem“. Jako představitelka hlavní role očekává tato žena děj přesně podle svých představ. Vy máte být režisér, který ji provede tímto úžasným velkofilmem, ve kterém musí být ona za hvězdu.

Na prvním rande vám učaruje svým nepřítomným snovým pohledem a tajemným osobním kouzlem. Po svatbě se tato víla promění v sebevědomou vůdkyni domácnosti, která vám dá jasně najevo, kdo tady nosí kalhoty a rozdává úkoly. Můžete hádat dvakrát, kdo je bude poslouchat.

Toužíte po rovnocenném partnerství a úctě? U Ryb je najdete jen těžko. Královna oceánu vám ukáže, jak má nad vámi navrch. O svých chybách slyšet nechce, ale ráda vás něžně upozorní na ty vaše. O kompromisech nemůže být řeč, protože tato žena ví nejlépe, co je dobré a co ne.

