Existují ženy, které by se nikdy neměly vdát. Důvodů je celá řada, od faktu, že se nechtějí vázat, až třeba po absenci kompromisu, který je pro manželství nezbytný. Podívejte se na nejhorší manželky podle zvěrokruhu. Najdete se mezi nimi?

Láká vás svatba, manželství a rodina jako bezpečný přístav? Koho ne, když to zní tak romanticky. Jenže některé ženy zkrátka nemají pro takovou instituci předpoklady. Tenhle fakt je rozhodně nedevalvuje jako osobnosti, jenom zkrátka určité jejich vlastnosti jsou s takovým stavem neslučitelné.

Milé dámy, pokud se ale v níže uvedeném seznamu najdete, nic si z toho nedělejte. I v tomhle případě platí, že když na sobě zapracujete, můžete změnit mnohé.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Drahé ženy ve Střelci, jestli se najde nějaký odvážlivec, který s vámi ochotně vstoupí do turbulentního manželství, gratulujeme. On tedy bude spokojený do chvíle, než si dovolí vystoupit s jistou nevinnou námitkou o tom, že by taky něco mohlo být podle jeho.

I když, ano, my víme, vstupujete do vztahu s vážnými úmysly, které jsou ovšem ohraničené do bodu, v němž vás začne pálit dobré a klidné bydlo a potřebujete se posunout dál. Vůbec nepředpokládáme, že byste se pídila po jiných kalhotách, ale spíš je to o tom, že se seberete a odjedete na roční expedici do Antarktidy. Nebo hůř, z útulné šumavské chalupy přesídlíte kvůli práci do hlavního města a domů budete jezdit na víkendy a hodláte tak vydržet do důchodu.

Vážené Střelkyně, laskavě si uvědomte, že takovou amazonku málokterý muž rozdýchá. Při představě, že bude dalších X let žít jako slaměný vdovec, protože vy zkrátka sobecky řešíte své potřeby a zájmy, se brzy odstěhuje jinam, případně vymění zámky. Vašemu teoretickému manželství dáváme šanci leda se stejně zaměřeným jedincem, který bude vaše ulítlé nápady sdílet s vámi.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Drahé Beranky, je nám jasné, že zamilovat se do vás není vůbec těžké. Zejména proto, jak moc jste okouzlující, vzrušující a mazané. S ohledem na posledně jmenovanou vlastnost je třeba dodat, že této své neodolatelnosti jste si plně vědomy. Jste loajální, o tom žádná. Jenže teď přichází ono pověstné „ale“.

Vaše očekávání ohledně partnera jsou, slušně řečeno, přehnaná, takže by je naplnil možná tak majitel kouzelného prstenu. Dokážete udělat z komára velblouda a kvůli prkotině poslat celý vztah k šípku.

Možná by stálo za to se zamyslet nad tím, co do vztahu přinášíte vy a promluvit si s partnerem o jeho očekáváních. A jestli ani tohle nezafunguje, omlouváme se, ale zkrátka budete opravdu pro manželství nepoužitelné.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Znamení Lva se vyznačuje velkým egem a dominancí. Ženy ve Lvu tyto vlastnosti, které jsou mor pro manželské štěstí, povyšují na další level. Ne každý chlap snese, abyste ho do nekonečna úkolovala, nepřipouštěla jiný názor než jenom ten svůj a ještě se kvůli tomu, že se vám nelíbí jeho reakce, neustále urážela.

Ony nálady obecně jsou vaším problémem, viďte. Stačí jeden špatný pohled, poznámka a hned je oheň na střeše završený čtrnáctidenní tichou domácností. Život s vámi je jako druhá směna, jelikož partner musí být neustále ve střehu a hádat vaše potřeby ještě dřív, než je vůbec vymyslíte.

Mějte na paměti, že takové chování je ve vztahu dlouhodobě neudržitelné. Jedinou vaší záchranou může být tak maximálně terapeut, díky kterému zjistíte, že svět se netočí jenom kolem vás.

