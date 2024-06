Možná byste neřekli, že většina vašich rituálů, které si dopřáváte pravidelně po jídle vám ve skutečnosti škodí. Ať už si dáte po obědě oblíbenou kávu s dortíkem, nebo cigaretu na slehnutí, nedělá to dobře vašemu procesu trávení. Co je váš nejhorší zlozvyk a čím vám škodí?

Právě jste doobědvali vynikající sváteční oběd na rodinné sešlosti a nyní přišel čas na váš oblíbený zvyk. Pro někoho je to věneček s kávou, pro druhého procházka a pro jiného dát si takzvaně dvacet.

Dezert

Po chutném obědě se většinou servíruje jako sladká tečka zákusek. Podle specialistů je tento zvyk tou nejhorší neřestí, protože se naruší trávicí proces a vstřebávání živin. Najednou totiž do žaludku přijde velká dávka cukru. Takový dezert způsobuje zažívací potíže i v případě, že si nedáte větrník, ale čerstvé ovoce.

Kávička

Po dobrém jídle má většina lidí ve zvyku si dopřát dobrou kávu nebo čaj. Tento nevinný zvyk ovšem škodí zdraví. Podle vědců fenolové sloučeniny v kávě a čaji, omezují vstřebávání železa. Oblíbený nápoj by se měl pít až minimálně v odstupu jedné hodiny.

Nadměrné pití

Mohlo by se zdát, že dodržování pitného režimu nemůže nikomu uškodit, ale opak je pravdou. Pití vody bezprostředně po konzumaci jídla snižuje schopnost vylučování enzymů a šťáv v žaludku. Právě doplnění tekutin je příčinou překyselení žaludku, komplikací při trávení a nadýmání. Odborníci doporučují pít nejdéle půl hodiny před jídlem a hodinu po jídle.

Povolování pásku

Každý známe pocit plnosti, který následuje po výživnějším obědě. Mezi nevhodné zlozvyky patří právě povolování opasku na kalhotách. Pokud se po jídle sníží vnější tlak kolem žaludku, pozastaví se žaludeční proces trávení. Může to vést ke zdravotním problémům a přejídání.

Cigaretka po jídle

Všichni víme, že cigarety a kouření nejsou nic zdravého. Karcinogenní látky zhoršují syndrom dráždivého trakčníku. Někdy mohou vést až ulcerózní kolitidě. Pokud potřebujete kouřit, je vhodné ponechat mezi jídlem a kouřením minimálně půlhodinovou pauzu. Samozřejmě kouřit by se nemělo vůbec.

Šlofíček

Může se zdát, že odpočinek po lahodném jídle je ideální nápad. Nutriční specialisté kritizují tento zvyk, protože trávicí trávicí šťávy, které žaludek produkuje, stoupají vzhůru a způsobují například pálení žáhy. To je velmi nepříjemný stav, který může vést k dalším zdravotním komplikacím. Navíc se naše tělo ukolébá do klidového režimu a celý metabolismus se zpomalí a vy si kalorie z oběda hezky uložíte do tukových zásob.

Trocha pohybu

Procházka nebo mírné protažení těla se mohou po jídle zdát jako skvělý nápad. Cvičení ale narušuje trávení, po jídle není tělo schopné koordinovaných pohybů. Může se objevit i pocit na zvracení a nadýmání. Existuje však jógové cvičení asán, které se nazývá vadžrasány, které pomáhají procesu trávení.

Rychlá sprcha

Někdy dostaneme chuť si po jídle dopřát příjemnou sprchu. Místo toho, aby se organismus soustředil na trávení, hrne krev do pokožky, protože potřebuje regulovat tělesnou teplotu. To způsobuje potíže se zpracováním přijatých živin. Tělu to bere mnoho energie.

Malá změna = velký přínos

Pokud si toto uvědomíme, můžeme přispět k lepšímu trávení a celkovému tělesnému zdraví. Stačí vědomě udělat pár drobných změn ve svých návycích, které mohou velmi významně prospět celému zdraví. Samy tak můžete pocítit, že se cítíte mnohem lépe.

Zdroje: www.idnes.cz, www.healthxchange.sg