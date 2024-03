Každý muž by si přál mít vedle sebe příjemnou, hezkou a sympatickou ženu. Milující manželku, která bude s láskou pečovat o blaho jeho i celé rodiny. Bude symbolem tepla domova, kam se rád každý den po práci vrací. Někteří muži ale udělali při výběru partnerky chybu. Které dámy jsou největší mrchy?

Možná, že máte kamaráda, kterého jeho partnerka bez přestání sekýruje? Peskuje ho od rána do večera a kritizuje všechno, co udělá? To dlouhodobě nevydrží ani ten nejotrlejší jedinec. Váš přítel si pravděpodobně našel jednu z těchto potvor zvěrokruhu. Tyto ženy přinesou mužům v životě jen trápení.

Rak (22. června – 22. července)

Ženy narozené ve znamení Raka bývají rozené pečovatelky. Možná vás překvapí, že tyto citlivé dámy jsou ale velice náladové a labilní. Prochází etapami temna i světla, stejně jako Měsíc, který jim vládne. Tyto zrozenkyně mění své emoce velice rychle. V jeden moment jsou plné lásky a něhy, za okamžik agresivně vystartují kvůli drobnosti. Není jednoduché odhadnout, co právě přijde.

Tyto dámy vnímají silně emoce ostatních lidí i ty své, což se může občas hodit. Pokud ale vycítí, že by mohly někoho svým jednáním naštvat, stáhnou se a neprojeví své pocity, což je frustruje. Velmi často inklinují ke vzteku až agresivitě, což bohužel zasáhne zpravidla ty nejbližší kolem. Zásadní je pro ně být autentické, protože jinak je nošení masky dlouhodobě hodně vyčerpává a stresuje.

Raci mají všeobecně skvělou paměť, proto jejich partneři mohou očekávat, že jim během hádky vyčtou každé jejich klopýtnutí. Přesně jim připomenou, že v 5.května 2019 zapomněli popřát jejich babičce k osmdesátým narozeninám. S touto dámou není snadné dlouho vydržet, protože dramatické scény jsou u ní na denním pořádku, pokud chcete mít klid, začněte balit kufry.

Panna (23. srpna – 22. září)

Panny jsou největší puntičkářky zvěrokruhu, což z nich dělá ty nejkrutější tyranky. Jsou skvělé organizátorky, které se zaměřují na výkon a výsledky. To je sice přínosné v jejich kariéře, ale v mezilidských vztazích je to hotová katastrofa. Tyto ženy poskytují nevyžádané rady tzv. 24/7. Na ostatní lidi působí až příliš kriticky. To z nich dělá ledové královny zvěrokruhu.

Pokud se dostaví špatná nálada, je Panna pro svého muže naprosto nesnesitelná, protože má nemístné jedovaté řeči. Poukazuje na partnerovy chyby, dobírá si ho a vysmívá se mu. Jako šéfová je tato dáma velmi náročná, protože jí vládne temná strana Merkuru. To zní dělá tvrdou a bezcitnou osobu, které se na pracovišti každý raději vyhne. Často probíhají večírky kolegů bez ní.

Tyto ženy vyžadují dochvilnost a naprostou přesnost, jinak zuří. Pozdní příchod, stejně jako chyby vám nikdy neodpustí. Bývají také vztahovačné, takže si raději dejte pozor na vtipy, které by si mohla vzít osobně. Pokud se jí jakkoli, byť v žertu dotknete, je oheň na střeše. Jejich manželé umí perfektně našlapovat po špičkách v takových situacích, protože toto soužití je nejtěžší ze všech.

Štír (23. října – 22. listopadu)

Ženy zrozené ve Štíru jsou díky své nátuře tak trochu bachařky. Své partnery si totiž hlídají a chtějí mít absolutní přehled o tom, kde a s kým právě teď jsou. Mají přísný a pronikavý pohled, kterým ostatní v mžiku odzbrojí. Přiznáte se i k tomu, co jste neudělali, protože ona si na vás pěkně posvítí. Tyto ženy jsou rozené agentky, přijdou na všechno, takže jim raději nikdy nic netajte.

Pokud někoho můžeme skutečně nazvat tyrankou, tak je to právě ona. Je pomstychtivá, chladná a zlá. Vrátí vám mnohonásobně všechno, čím jste se jí, kdy dotkli a urazili ji. Omluva, květiny, ani velká gesta vám už nepomohou. Tato dáma nesnese žádnou potupu, nebo zradu. V takový moment je potřeba opravdu rychle vyklidit pole, protože to, co bude následovat, zažít určitě nechcete.

Štírky vždy ke své pomstě potřebují důvod, aby si ji mohly pořádně užít. Ony si ho většinou snadno najdou. Jejich odplata je zákeřná a přichází ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Bude se přetvařovat jakoby nic, a počká si na moment, který vás nejen překvapí a zaskočí, ale v ideálním případě nejvíce zraní. Čím více diváků bude tento výstup mít, tím bude tato žena spokojenější.

