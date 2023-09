Muž našel na cestě maličký předmět tvaru kosočtverce. Doma zjistil, že má cenu 70 milionů korun

Elena Velímská 20. 9. 2023 11:52 clock 5 minut

Je krásný den, vyrazíme si do přírody a netušíme, že si vyšlapujeme po cestičce, kde pár centimetrů pod zemí po staletí leží poklad nesmírné hodnoty. Netuší to často ani hledači pokladů. Na poli marně čekají, že jim detektor kovů zapípá. A pak když už nedoufají, najednou se ozve. A to se stalo…

Příběh má ale zápletky... Je krásný den… Příběh nálezu zdánlivě bezcenné dámské cetky začíná v roce 1985. Skutečně je krásný den a detektorář kovů Ted Seaton se s dvěma kamarády vypraví na pole nedaleko hradu Middleham v North Yorkshiru. Celý den se marně lopotí, jejich detektory mlčí. Slunce zapadá, na pole se snáší tma. Otrávení se plahočí ke svým autům. Unavený Ted ale zapomene detektor vypnout. A ten tak na stezce pro koně zapípá. Ted ze země vyhrabe malý kovový předmět ve tvaru kosočtverce, o kterém se domnívá, že je to obyčejná dámská pudřenka. Ani se o tom kamarádům hned nezmíní. Hodí ho do tašky, a už se těší domů. Doma jde rovnou do sprchy smýt pot, prach a rozmrzelost. Jeho žena možná jen zvídavá, možná jen pracovitá zatím odstraňuje hlínu z jeho nálezu. Zůstává naprosto ohromená, stejně jako později již vysprchovaný Ted. Zlato, je to zlato! Vykřiknou oba s nadšením. A ne ledajaké, jak se později ukáže. A ne ledajaké, jak se později ukáže. close Magazín Dobrodruh si hrál na Indiana Jonese a náhodou našel obří templářský poklad. Nález přepisuje historii Ženská cetka? Ale nesmírné hodnoty Kdyby to byla obyčejná pudřenka, má ji možná paní Seatonová dodnes na své toaletce a používá ji jako hezkou starožitnost pro svůj make-up. Ukázalo se ale, že jde o významný šperk z konce 15. století. Má tvar kosočtverce a zdobí ho velký 10karátový modrý safír. Pod ním je vyobrazení Nejsvětější trojice a ukřižování Krista. Latinský nápis po okraji se překládá jako: „Hle, beránek Boží (Agnus Dei), který snímá hříchy světa. Smiluj se nad námi.“ Na zadní straně je 15 světců. Přívěšek má tajnou schránku, kde byly ukryté tři stočené relikvie z posvátného hedvábí zdobené zlatou nití. Po obvodu předmětu jsou prohlubně, ve kterých mohly být zasazené perly. Archeologové na něm nalezli zbytky modrého smaltu. Historicky cenný není šperk jen sám o sobě, ale i jeho význam. Zcela jistě ho nechal vyrobit bohatý člověk vysokého postavení. Nejspíš ho nosila žena, ne však jako pouhý šperk. Přívěšek mohl mít i magický význam a sloužit jako talisman. Modrý safír a původní modrý smalt odkazují na Pannu Marii nebo nebe. Safír, jak se věřilo, měl léčivé účinky a chránil tělo před nemocemi, pomáhal proti depresím a uklidňoval mysl. Při modlitbách měl pomoci k vyslyšení proseb k Bohu. Latinské slovo ananyzapta vyryté na jeho obvodu je považované za kouzelné slovo, které má chránit nositele talismanu před epilepsií. close info commons.wikimedia.org zoom_in Šperk má tvar kosočtverce a zdobí ho velký 10karátový modrý safír Mezi světci na zadní straně jsou Markéta Antiochijská, patronka těhotenství a porodu, Anna patronka rodiček a porodních bab, a patronka panen a umírajících, Kateřina Alexandrijská. Mohl tak majitelku chránit před všemi riziky během těhotenství a porodu. Význam přívěsku je klíčem k jeho majitelce, ale i klíčem k tomu, kdo je majitelem nálezu. Proč? Zápletky… Hrad Middleham byl sídlem rodu Nevillů. V roce 1471 ho daroval král Eduard IV. svému bratrovi, budoucímu králi Richardu III. Vzhledem k místu a datování nálezu tak přicházejí v úvahu tři možné majitelky. Jednou z nich může být Richardova manželka Anna Nevillová nebo jeho matka Cecily Nevillová. Badatelé se však domnívají, že s největší pravděpodobností patřil jeho tchýni Anně Beauchampové, která byla známá tím, že pomáhala při porodech. Dokonce, jak se věří, že asistovala narození jeho syna Eduarda, který zemřel ve věku asi 10 let. close info en.wikipedia.org zoom_in Detail zadní strany šperku s výjevem narození Ježíše Krista Dle britského práva nálezy detektorářů náleží „koruně“, pokud byl kdysi zakopaný, pohřbený, nebo pochází z archeologického naleziště. Pokud jde o „ztracený“ předmět, náleží nálezci. V případě sporných nálezů rozhoduje něco soudní komise. A teď babo raď. Zakopala si ho Richardova příbuzná nebo ho ztratila? Ztratila, zněl verdikt. A tak šel šperk do aukce. Aukční síň Sotherby's ho vydražila za 1,4 milionů liber. Ted se o zisk z prodeje ale musel podělit. Příslušný podíl náležel majiteli pozemku, na jehož pozemku detektoráři hledali, ale i kamarádům. Měli spolu dohodu, že o vše, co najdou se rozdělí rovným dílem. Na poli ten den čtvrtý z party nebyl. O svůj podíl se domáhal soudně, ale neuspěl. I tak si údajně Seatonovi mohli dovolit koupit vilku u moře, prý ve Španělsku. Ani tím to ale nekončí… Dědictví národa Kupující, který si zlatý přívěšek se smaragdem zakoupil v aukci ho chtěl ze Spojeného království vyvézt. I když byl šperk uznaný jako „nález", potřeboval jeho majitel k vývozu povolení, protože jako královský předmět byl považovaný za kulturní dědictví země. Povolení nedostal. Tak ho prostě dal zase do aukce. Našel centimetrovou kostičku astronomické ceny V roce 1992 ho za 2,5 milionů (nesvětelných 70 milionů korun) liber koupilo Yorkshirské muzeum. Prostředky na jeho zakoupení získalo i díky penězům z veřejné sbírky. Dnes je šperk s tajemnou mocí, který zcela nečekaně nalezl Ted Seaton součástí muzejních sbírek a jeho replika je vystavená na hradě Middleham. Zdroje: www.lyonandturnbull.com, www.english-heritage.org.uk, www.realyorkshireblog.com

