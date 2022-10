Pozoruhodná předpověď "Spícího proroka" Cayce: 2. světová válka je jen začátek

Edgar Cayce a jeho dnešní meditační centrum.

Edgar Cayce si sundal sako, kravatu a boty. Ulehl do postele, skřížil ruce na prsou a zavřel oči. Po několika minutách upadl do hlubokého transu. Zoufalá rodina se na sebe neveřícně podívala. „Otec umírá a tento šarlatán si jde schrupnout?" Zašeptal skr zuby jeden z mladíků a chtěl odejít. Na prahu se však zastavil. Jasnovidec se nadechl a začal popisovat zdravotní problémy nemocného a stanovil léčbu. Ta se po pár dnech projevila jako účinná.

„Spící prorok", jak se Edgaru Caycerovi přezdívalo, tak zachránil další život. Jak sám uvedl, bylo to jeho poslání. Už jako malý chlapec měl pocit, že je jiný než jeho sourozenci. Tvrdil, že vidí mrtvého dědečka a auru.

Když mu bylo dvanáct let, vydal se do lesa, aby si četl svou oblíbenou knížku - Bibli. Usedl na pařez a ponořil se do textu. Náhle za sebou uslyšel tichý hlas. Když se otočil, spatřil krásnou ženu s křídly. „Co by sis přál ze všeho nejvíc?" Zeptala se překvapeného chlapce a upřela na něj své jasné oči. Edgar neváhal a vyhrkl. „Chci pomáhat ostatním, hlavně dětem. Být misionářem." Žena se na něj vlídně usmála. „Dobře," přikývla na souhlas a rozplynula se.

Hoch byl vyděšený. Zavřel knihu a utíkal domů. Hned druhý den se stalo něco nečekaného. Večer ho otec doučoval pravopis. „To jsi tak hloupý, že nedokážeš pochopit, kde se píše měkké a tvrdé i/y?", křičel na něj a vrazil mu facku. Edgar se slzami v očích uslyšel hlas ženy. Radila mu, aby si šel zdřímnout a dal si učebnici pod hlavu. Unavený otec s jeho prosbou souhlasil. Když za pár minut s výukou pokračovali, nechápali, co se stalo. Chlapec znal celou knihu nazpaměť.

Zázračný léčitel

Edgar Cayce se tak postupem času naučil každou publikaci, na které usnul. Stal se nejlepším žákem ve třídě. Z hocha, jehož škola nebavila a nešla mu, se stal génius. Po absolvování devítiletky mu ale rodiče oznámili, že na jeho další vzdělání nemají peníze. Edgar tak začal pracovat jako fotograf.

V roce 1900, v jeho třiadvaceti letech, ho postihla silná laryngitida. Ta vyústila v úplnou ztrátu řeči. Problémy přetrvávaly i další rok, kdy v Hopkinsville Opera House vystupoval jevištní hypnotizér a bavič jménem Hart. Ten mladíkovi nabídl, že ho pomocí hypnózy vyléčí. Cayce jeho nabídku přijal, hlas se mu však nevrátil. Silný zážitek ho ale natolik ovlivnil, že s jiným místním hypnotizérem Alem Laynem dál pracoval na své léčbě. Ta byla nakonec účinná.

Krátce nato začal se zdravotními problémy pomáhat i ostatním. Zvěsti o zázračném spícím léčiteli se šířily rychlostí blesku. Bez jakéhokoli lékařského vzdělání stanovoval diagnózy a navrhoval řešení. Zaujalo to studenta metafyziky Arthura Lammersa. Od Edgara nechtěl žádnou radu, navrhl mu, že s ním bude ve stavu tranzu debatovat na různá témata. Cayce zjistil, že v hypnóze vidí nejen minulost, ale také budoucnost jedinců i celých národů.

Spící prorok Edgar Cayce

Předpověděl tehdy blížící se druhou světovou válku a vznik aliance mezi Rakouskem, Německem a Japonskem. Krach na newyorské burze, pád Sovětského svazu, atentát na amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho i katastrofické tsunami v Indickém oceánu v roce 2004. Viděl však i do vzdálenější budoucnosti.

Podle jeho slov se svět ve 21. století bude řítit do záhuby. Jasnými znameními, které transformaci oznámí, budou zemětřesení v jižním Pacifiku, sopečná aktivita ve Středozemním moři a oteplování planety. Objeví se také hurikány, sucha a záplavy. „Lidstvo čeká přesun zemských os a pólů. Změny začnou velkým třesem v Jižní Americe, poté vybuchne Vesuv a Pelée. Do tří měsíců přijdou záplavy a zemětřesení," prorokoval. „Zničeno bude Los Angeles, San Francisko a New York. Přijde ekonomická krize. Národy budou umírat na hlad a nemoci," tvrdil. Cayceho přívrženci však věří, že katastrofické události by se daly odvrátit. Stačilo by, aby se lidé spojili, navzájem si pomáhali a chránili přírodu.

