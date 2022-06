Spinosaurus, pravěké monstrum horší než T-rex. Ostrými drápy rozsekal vše živé

Elena Velímská

Masožravý spinosaurus patří mezi ty největší živočichy pravěku. Nebyl tak chytrý jako T-rex, ale byl mnohem mohutnější a měl drtivý skus. Z jeho zakřivených drápů ostrých jako čepele mu neunikla žádná kořist.

Trochu zmatku do vědy

Již na počátku archeologických nálezů spinosaura bylo trošku zmatku. Některé prameny uvádějí, že byly jeho první fosilie objeveny v roce 1912 rakouským amatérským paleontologem původem z Čech R. Markgrafem. Nicméně nález se spíš připisuje německému paleontologu E. Stromerovi, který ostatky z roku 1912 popsal v roce 1915. Tyto fosilie vystavené v muzeu v Mnichově byly zničeny při bombardování během druhé světové a tvor byl známý jen ze Stromerova popisu.

Kosti spinosaura byly znova objeveny až začátkem tohoto století, a to v Egyptě a Maroku. Ostatky byly pojmenovány podle míst nálezů Spinosaurus aegyptiacus (Egypt) a Spinosaurus maroccanus (Maroko). Neví se však, zda je to stejný druh. Někteří paleontologové k aegyotiacusovi řadí i Sigilmassasaura. Jistota mezi badateli nepanovala, ani pokud jde lov, jeho způsob života a velikost. Až výzkum ostatků nalezených v letech 2014-2018 v severoafrické Sahaře potvrdil, že to byl vodní dravec. Upřesnil i jeho rozměry.

Krasavec nebo příšera?

Spinosaur brázdil vodní toky severní Afriky přibližně před 95 miliony lety. Měřil 15-16 metrů a vážil až 7,5 tun. Měl podlouhlou úzkou hlavu, na ní malé zatažené nozdry a tlakové receptory, kterými vnímal pohyb ve vodě, stejně jako třeba krokodýl. Jeho ostré zuby byly šikmé a kuželovité. Krk a trup byly velmi dlouhé. Zadní nohy měl svalnaté, „chodidla“ jako pádla. Přední, tříprsté končetiny byly menší, s ostrými zahnutými drápy. Dokázal jimi zaháknout a rozříznout vodní kluzkou kořist. Ocas byla jedna velká obří ploutev. Volně spojené kosti umožňovaly vlnitý pohyb. Hřbet mu zdobily přes metr a půl vysoké trny ve tvaru lopatek, které sloužily jako plachta. Pravděpodobně jimi také zastrašoval soky a lákal k páření.

Domovem spinosaura byly mokřady, břehy řek a vlhké lesy. I když se předpokládá, že lovil i suchozemské živočichy, jeho hlavní potravou byly ryby. Toto obří říční monstrum bylo zcela jistě výborným plavcem a bezpochyby obávaným predátorem. Svým vzhledem, řekla bych, patří k těm "roztomilým" dinosaurům.

