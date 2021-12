Spinosaurus: Nejstrašlivější predátor pravěku. Před smrtícím ocasem nebylo úniku

Spinosaurův plochý a velmi ohebný ocas byl stvořen k plavání.

Vědci objevili, že největší druh masožravého dinosaura, který kdy žil, Spinosaurus aegyptiacus, dokázal skvěle plavat! To jej dělalo ještě silnějším a nepřemožitelnějším, protože plavat umělo jen velice málo dinosaurů. V bezpečí bychom před ním nebyli tedy ani ve vodě. Nová studie ukazuje, že jeho velká pružná ocasní ploutev mu umožňovala plavat stejně dobře, jako umějí krokodýli nebo mloci.

Dinosauři byli před 145 až 66 miliony let vládci nejen země, ale i oblohy. Nový výzkum navíc ukázal, že ovládali také vodní říši. Zejména Spinosaurus aegyptiacus, který patřil mezi největší známé masožravé dinosaury, byl vodní tvor s obří ocasní ploutví ideálně přizpůsobenou pro plavání. Přitom moderní filmy jako třeba Jurský park 3 ukazovaly dosud spinosaura coby suchozemského superpredátora útočícího na Tyrannosaura rexe. Díky objevu jeho pružné a dokonalé ocasní ploutve však byla tato tvrzení vyvrácena a potvrzeno, že se jednalo o nebezpečného vodního predátora. Samotný objev měl však i mnoho odpůrců, kteří se snažili na matematických experimentech dokázat, že kdybyste dali spinosaura dali do vody, neplaval by.

Na tomto dokumentu se můžete přesvědčit, jak na tom byl spinosaurus s plaváním.

Nové fosilie poskytly studijní materiál

V dubnu loňského toku byl v časopise Nature publikován článek Tail-Propelled Aquatic Propulsion in a Theropod Dinosaur, který byl postaven na nových fosilních objevech a roboticky řízených modelech, za nimiž stojí harvardští profesoři Stephania E. Pierceová a Georg V. Lauder.

Článek Nizara Ibrahima z detroitské univerzity zmiňuje, že jejich objev byl učiněn zejména díky novým fosiliím, protože ty, které byly dosud vědeckému světu k dispozici a objevil je německý paleontolog Ernst Stromer, byly většinou zničeny během druhé světové války. Nové fosilie objevil právě autor článku Nizar Ibrahim v Maroku v roce 2014 a 2018 ve sladkovodních sedimentech. Kolem těchto fosilií byly nalezeny i zbytky dalších živočichů, včetně coelacantů, velkých ryb, které existovaly již v dobách dinosaurů. Zkameněliny poskytly rozsáhlý studijní materiál. Nejvíce ceněné jsou pak ocasní obratle s metrovými trny, které jako by tvořily rozšířené pádlo. A právě tento objev se stal těžištěm nového výzkumu. Pracovní hypotéza byla, že spinosaurus používal ocas k plavání ve vodě.

Spinosaurus uměl plavat.Zdroj: Autor: Noiel / Shutterstock

Spinosaurus mohl plavat stejně jako krokodýl?

Stephania Pierceová, kurátorka paleontologie obratlovců v Muzeu srovnávací zoologie, na ocase poté objevila mnoha dalších zajímavostí, jako například jeho "ploutvovitou strukturu", která se nevyskytuje u žádného jiného dinosaura. "Má neobvyklou morfologii. Při postupu ocasem dolů se obratle přestávají vzájemně propojovat a ostny se prodlužují a vytvářejí ocas s velkou plochou," řekla Pierceová, která se domnívá že proto byly spojeny svaly nebo jinou měkkou tkání, aby se mohly mnohem volněji ohýbat.

Na základě poznatků byl vytvořen model ocasu, doplněný o horní ploutev, která zakrývala tyto metrové kostěné trny. Takto vytvořený ocas pak vědci připojili k robotickému ovladači, aby zjistili, že pouhým pohybem tam a zpět byl ocas schopen simulovat plavání.

V Casablance pak dovedli objev do ještě větší dokonalosti, když pro srovnání ocasu spinosaura vymodelovali také ocasy krokodýla, salamandra a dalších dvou suchozemských dinosaurů. To definitivně potvrdilo jejich domněnku, že jeho plochý a velmi ohebný ocas byl stvořen k plavání. Je velmi podobný ocasu krokodýla.

Model spinosaura v poměru 1:1.Zdroj: Autor: Gennaro DiBs / Shutterstock

Další meta: Rychlost

Věřme nyní, že další výzkum odhalí více podrobností o spinosaurově pohybu ve vodě. Zatím pouze víme, že dobře plaval. Nevíme ale, jak rychle, což u jeho obřích rozměrů bude jistě zajímavým odhalením. Zatím se totiž zdá, že nově nalezené zkameněliny patří malému, asi „jen“ 10metrovému spinosaurovi, u něhož se předpokládá rychlost asi dva a půl metru za sekundu. Bude i výsledný objev srovnatelný s rychlostí, jakou dokáže vyvinout krokodýl?

