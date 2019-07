Špionku Marii udali spolužáci. V opilosti se přiznala, že zná lidi v ruské vládě

Tvář nevinné holčičky, tělo modelky a vášeň pro zbraně. To jsou základní rysy Marie Butiny, která si v současné době v americké věznici odpykává osmnáctiměsíční trest za spiknutí a ovlivňování členů republikánské strany. Vyšetřovatelé FBI se nenechali zmást jejím andělským zjevem a loni v červenci ji zatkli pro podezření ze špionáže.

Maria Butina se narodila v roce 1988 do drsného prostředí Sibiře, kde podle jejích slov jen málokdo nevlastní loveckou pušku. Už jako malou dívku ji otec učil střílet vlky a medvědy, střelné zbraně proto považovala za běžnou součást domácího vybavení. V altajském městě Barnaul vystudovala pedagogiku, ale o místo učitelky se nikdy nehlásila. Místo toho začala podnikat a už ve 21 letech úspěšně provozovala řetězec prodejen nábytku.

V roce 2011 se rozhodla obchody prodat a odejít do Moskvy, kde si otevřela reklamní agenturu. V tuto dobu už věděla, jak vydělat peníze, a stanovila si vyšší cíle. Založila aktivistickou organizaci Právo nosit zbraně, která chtěla v parlamentu prosadit legalizaci vlastnictví zbraní v Rusku, a rázem získala podporu řady podobně smýšlejících boháčů. Její kampaň zaujala i tehdejšího vlivného senátora Alexandra Toršina, který si ji posléze najal jako osobní asistentku.

V roce 2013 se Maria seznámila s americkým republikánem Paulem Ericksonem a navázala s ním milostný poměr. Zároveň se mu svěřila, že by ráda vylepšila vztahy mezi Amerikou a Ruskem. Paul jí o tři roky později zařídil víza do Spojených států, a tak Maria odletěla do Washingtonu studovat mezinárodní vztahy.

Během univerzitních studií vymetala večírky a přihýbala si k alkoholu, což se jí stalo osudným. Dvakrát svým spolužákům v opilosti prozradila, že udržuje kontakty s významnými členy ruské vlády, a v obou případech to uvědomělí studenti nahlásili policii.

Během vyšetřování vyšlo najevo, že Anna chtěla infiltrovat do republikánské strany a podpořit prezidentskou kampaň Donalda Trumpa, v němž viděla naději na uvolnění vztahů mezi Ruskem a USA. Její přítel Paul Erickson jí údajně poskytl celý seznam vlivných osob, se kterými se měla v rámci své mise seznámit. Pokud by to všechno podnikala z čistě vlastní iniciativy, nebylo by to ještě tak zlé. FBI se ale dostala k elektronické korespondenci, kterou Maria udržovala z Toršinem. Z mailů jasně vyplývalo, že jí Toršin dával instrukce a pověřil ji úkolem proniknout k samotnému Trumpovi. Navíc panovalo podezření, že její kampaň na podporu Trumpa financoval.

Maria si najala šikovného právního zástupce, který z ní před soudem učinil naivní aktivistku, jež se provinila jen tím, že se u ministerstva spravedlnosti nezaregistrovala jako zahraniční lobbistka. Kdyby to učinila, její činnost ve Státech by byla zcela legální. Soud jí nakonec poslal do vězení na 18 měsíců, z nichž 9 si už odseděla ve vazbě. Po skončení trestu bude zřejmě deportována zpátky do Ruska.