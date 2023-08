Dívejte se 30 sekund na spirálu a pak stočte zrak na slavné dílo Van Gogha. Uvidíte úžasnou věc

Tereza Malá 27. 8. 2023

Duši ohromující iluze odhalí Van Goghovu Hvězdnou noc v pohybu. Na první pohled to vypadá jako vizuální horská dráha, protože ikonické mistrovské dílo Vincenta van Gogha, Hvězdná noc, se roztočí do neuvěřitelných obrátek. Jak je to možné?

