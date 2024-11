Testů osobnosti je velké množství. Díky každému z nich se sami o sobě můžeme mnohé dozvědět a stát se tak lepší verzí sebe samých. K lepšímu poznání naší osobnosti však může postačit i spodní prádlo, které nosíme a které o nás mnohé vypovídá.

Testy osobnosti

Pojem osobnost pochází z latinského slova persona. Tento termín měl ale v minulosti úplně jiný význam. Označoval herce antického divadla, respektive masku, kterou měl takový herec na své tváři.

Maska, kterou si herec během hraní nasadil, z něj vytvořila osobnost, kterou chtěl být. Dala mu také výraz tváře, který byl pro hru klíčový. Ačkoliv tak slovo persona mělo původně jiný význam, nakonec se rozšířil i na lidskou povahu.

Povaha člověka je totiž součástí toho, jak vypadáme a jak na ostatní působíme. Dnes se pod tímto pojmem skrývají lidé, kteří něco dokázali, něčím vynikají a společnost je považuje za něco víc, než ostatní.

V psychologii osobnost označuje určité psychické procesy, stavy a vlastnosti, doprovázející prožívání a chování každého z nás. Každý jsme tedy jedinečnou osobností, mající vlastní charakterové vlastnosti.

Abychom svou osobnost lépe poznali, pomohou nám nejrůznější osobnostní testy. Ty zkoumají, kdo jsme, proč se chováme způsoby, které jsou nám vlastní.

Spodní prádlo

Jedním ze způsobů, jak sami sebe lépe poznat, může být také spodní prádlo. To, které nosíme a které preferujete, o vás mnohé vypoví. Navíc je to naprosto přesné.

Co vaše kalhotky prozradí o vaší osobnosti:

Pokud nejraději nosíte tanga, jste s velkou pravděpodobností lidé plní ambic a cílů, za kterými si jdete hlava nehlava. Ženy preferující tanga neuznávají pravidla, rády provokují a nebojí se nahlas vyjádřit svůj názor.

V případě, že jsou vaším oblíbeným spodním prádlem dámské trenky, pak se řadíte k ženám, které milují sport a za každé situace volí pohodlí. Dámské trenky vyzařují sebevědomí nosit, co je vám příjemné, bez ohledu na to, co si myslí okolí.

„Dámské kraťasy nebo také trenky jsou stále populárnější právě díky pohodlí, které ženám nabízejí. Dnes už je nosí ženy nejen na spaní nebo ve volném čase, ale i jako běžné spodní prádlo či při sportu,“ uvedl Adam Rožánek, zástupce české značky Styx.

Pokud jste ženou, která nosí tzv. „bombarďáky po babičce“, pak jste ženou, která chce skrýt své nejistoty. Nemáte dokonale vytvořenou sebelásku, která se odráží ve všem úrovních vašeho života.

Ženy, které preferují klasické kalhotky, jsou konzervativní a nerady experimentují. V životě dávají přednost jistotě před dobrodružstvím bez jasného konce. Ačkoliv jsou společenské, nikdy nemusí být středem pozornosti.

